Суд по требованию Минюста ликвидировал фонд Алексея Навального
Мещанский суд Москвы по требованию Министерства юстиции РФ вынес решение о ликвидации фонда «Пятое время года» Алексея Навального. Фонд является юридическим лицом предвыборной кампании оппозиционера
Мещанский суд Москвы по требованию Министерства юстиции РФ вынес решение о ликвидации фонда «Пятое время года» Алексея Навального. Фонд является юридическим лицом предвыборной кампании оппозиционера и обеспечивает работу его штабов.
Решение судьи Ирины Афанасьевой объясняется нецелевой тратой средств, незаконной обработкой данных жертвователей и сбором криптовалюты (биткоинов).
Минюст провел внеплановую проверку в фонде Навального и выявил факты незаконного финансирования аренды помещений для предвыборного штаба в разных городах, хотя его уставной целью была поддержка СМИ. По версии Минюста, это является нецелевым расходованием средств.
Помимо этого, «Пятое время года» имело незарегистрированные структурные подразделения, аккумулировало на своих счетах криптовалюту и нарушал закон о защите персональных данных.
«Абсолютно беспрецедентное решение в рамках контроля за деятельностью некоммерческих организаций. И по скорости, и по форме. Обычно сначала выносятся предписания [об устранении нарушений] и только потом, если они не выполняются, могут ликвидировать. В данном случае никаких предписаний не было», - прокомментировал ситуацию юрист фонда Вячеслав Гимади, слова которого приводит РБК.
Фонд «Пятое время года» занимается поддержкой средств массовой информации, аккумулирует все средства, которые поступают Алексею Навальному в виде пожертвований. Также через фонд трудоустроены все сотрудники штабов оппозиционера.
««Суд» совершенно ожидаемо удовлетворил абсурдный иск Минюста о ликвидации фонда «Пятое время года»; у нас есть 30 дней на обжалование, пока продолжаем работать как работали», - написал в Twitter глава штаба Навального Леонид Волков.