Владимир Путин и его доверенные лица пропустят предвыборные дебаты
Доверенные лица кандидата в президенты России Владимира Путина не будут участвовать в предвыборных дебатах. Такое решение было принято в Кремле и в избирательном штабе Путина. Сам кандидат традиционно пропустит дебаты со своими конкурентами
Доверенные лица кандидата в президенты России Владимира Путина не будут участвовать в предвыборных дебатах. Такое решение было принято в Кремле и в избирательном штабе Путина. Сам кандидат традиционно пропустит дебаты со своими конкурентами.
Источник РБК в администрации президента сообщил, что Владимир Путин, как и во время прошлых выборных компаний, не будет дебатировать со своими конкурентами. Законодательство позволяет кандидату отправить на дебаты своих доверенных лиц, однако в Кремле от этого решили отказаться. Представителей Путина на дебатах на федеральном уровне не будет вообще.
В Кремле рассматривают вариант, согласно которому в дебатах на федеральном уровне представители главы государства участвовать не станут, но примут участие в дискуссиях на региональных телеканалах.
Политолог Александр Ивахник отметил, что Владимир Путин не идет на дебаты, поскольку «не царское это дело». При этом решение не посылать на дебаты доверенных лиц может быть связано с тем, что они могут допустить ошибки.
В ходе предвыборной кампании 2000, 2004 и 2012 годов Владимир Путин был единственным кандидатом в президенты, кто отказался от участия в теледебатах. Однако в 2012 году в дебатах принимали участие доверенные лица Путина.