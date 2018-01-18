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Политика
18 января 00:24

Госдума отклонила законопроект о наказании за незаконное обогащение

Депутат и член комитета по госстроительству и законодательству Николай Брыкин сообщил, что в данном случае необходимо отметить правовую неопределенность относительно того, какие действия виновного должны признаться преступными

Фото: juriconsult.pro

Депутаты Госдумы отклонили законопроект, который вносит в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении. Документ подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия».

Депутат и член комитета по госстроительству и законодательству Николай Брыкин сообщил, что в данном случае необходимо отметить правовую неопределенность относительно того, какие действия виновного должны признаться преступными.

«Само по себе превышение стоимости активов над законными доходами не свидетельствует об их незаконном происхождении», - отметил народный избранник, слова которого приводит РИА Новости.

Брыкин отметил, что в законопроекте справороссов не прописано, за какой срок чиновник обязан отчитаться об источниках своих доходов, поэтому доходы свыше 5 млн рублей, полученные до отчетного периода и потому незадекларированные, автоматически окажутся незаконными. Обвиняемым придется доказывать свою невиновность, что противоречит Конституции.

Депутаты от «Справедливой России» предлагали ввести в УК новый состав преступления в соответствии со статьей 20 Конвенции ООН против коррупции. Незаконным обогащением следует считать «значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов».

За особо крупный размер незаконного обогащения авторы документа предлагают лишать чиновников свободы на срок от 5 до 7 лет.

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