Движение «Голос» потребовало пресечь незаконную агитацию за Путина на гостелевидении
Движение в защиту прав избирателей «Голос» потребовало от федеральных телеканалов прекратить незаконную агитацию в пользу «одного из кандидатов» в президенты России, а именно в пользу Владимира Путина
Движение в защиту прав избирателей «Голос» потребовало от федеральных телеканалов прекратить незаконную агитацию в пользу «одного из кандидатов» в президенты России, а именно в пользу Владимира Путина. В Центризбиркоме в ответ на претензии правозащитников заявили, что признаки агитации в некоторых телевизионных сюжетах действительно есть, однако нарушения не носят массовых характе.
В заявлении «Голоса» говорится, что за последние 20 дней президентской избирательной кампании 55 сообщений, поступивших на «Карту нарушений», касаются выхода видеосюжетов на федеральных, региональных и местных телевизионных каналах, содержащих явные признаки незаконной предвыборной агитации.
«В некоторых сюжетах содержится агитация негативного характера, направленная против других кандидатов», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Голоса».
В жалобах указаны ВГТРК (5 сообщений), Первый канал (3), Пятый канал (3), НТВ (2) и 42 региональных или муниципальных каналов из 33 регионов страны.
В видеосюжетах «выражается предпочтение единственному кандидату – Владимиру Путину», демонстрируются высказывания избирателей с указанием, за какого кандидата они будут голосовать, а информация распространяется с «явным преобладанием сведений об одном кандидате в сочетании с позитивными комментариями».
В большинстве телевизионных сюжетов подается информация, не связанная с профессиональной деятельностью или исполнением Путиным служебных обязанностей президента России. В частности, на гостелеканалах рассказывают о сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина, открытии его избирательных штабов, а также о его деятельности в качестве кандидата в президенты.
Все эти сюжеты способствуют формированию положительного отношения избирателей к кандидату в президенты России В. В. Путину, но при этом они не оплачены из средств избирательного фонда кандидата, как того требует законодательство.
Правозащитники требуют от Центризбиркома принять меры «по пресечению незаконной агитации», а от правоохранительных органов - провести проверки и направить нарушителям предостережения.
В свою очередь Центризбирком признал, что случаи нарушения закона в части агитации на телеканалах существуют, однако опроверг заявление «Голоса» о том, что они носят массовый характер. Комиссия пообещала рассмотреть все жалобы на рабочей группе по информационным спорам.
При этом глава комиссии Элла Памфилова отметила, что телеканалы должны давать более полную информационную картину и не оказывать «медвежью услугу» кандидатам в президенты.