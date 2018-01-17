Организация Freedom House признала Россию авторитарной страной
«Ведущие мировые автократии — Китай и Россия — не только усилили внутренние репрессии, но и оказали свое пагубное влияние на другие страны, которые копируют их поведение и их пренебрежительное отношение к демократии», - говорится в сообщении Freedom House
Организация Freedom House признала Российскую Федерацию несвободной страной из-за усиления внутренних репрессий.
«Ведущие мировые автократии — Китай и Россия — не только усилили внутренние репрессии, но и оказали свое пагубное влияние на другие страны, которые копируют их поведение и их пренебрежительное отношение к демократии», - говорится в сообщении Freedom House.
Эксперты обратили внимание на вытеснение международных демократических норм и усиление авторитарных практик в России», которые ведут к предрешенности победы на президентских выборах Владимира Путина.
В российских медиа «главенствуют пропагандистские ресурсы, которые выставляют оппозицию в негативном свете и представляют лидера страны как «всезнающего, сильного и патриотичного» президента».
В докладе Freedom House отмечается, что российские власти пытаются регулировать социальные сети с помощью цензуры и активных манипуляций. Россия и Китай признают, что для поддержания власти они должны подавлять открытые дебаты, преследовать инакомыслящих и компрометировать демократические институты в других странах.
Россию также обвинили в налаживании связей с ксенофобскими партиями в Европе, помощи ближневосточным диктатурам и вмешательстве во внутреннюю политику ближних государств.
К несвободным странам Freedom House помимо России относит Конго, Вьетнам, Белоруссию, Казахстан, Афганистан, Алжир, Венесуэлу, Ирак.
В список свободных стран вошли Финляндия, Швеция, Норвегия, Канада, Австралия, Германия, Испания, Чехия, Франция, Италия, США.