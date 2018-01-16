Собранные в поддержку выдвижения Путина подписи на курганских режимных заводах аннулировали
Подписи были аннулированы в связи с тем, что руководство заводов грубо нарушило избирательное законодательство ...
Избирательный штаб Владимира Путина аннулировал подписи в поддержку выдвижения кандидата, которые были собраны в Курганской области на двух режимных предприятиях. Подписи были аннулированы в связи с тем, что руководство заводов грубо нарушило избирательное законодательство. Ранее на сбор подписей в поддержку Путина на курганских предприятиях пожаловалось региональное отделение партии КПРФ.
Пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов признал, что подписи на курганских режимных предприятиях были собраны с нарушением законодательства. В штабе подчеркнули, что руководители заводом собирали подписи по своей инициативе без уведомления региональных властей.
«Мы благодарим всех людей, которые отдали свои подписи в поддержку Владимира Путина, однако руководство двух предприятий Курганской области без консультаций с штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время, поэтому такие подписи мы принять не можем», - заявил Кондрашов, слова которого приводит «КоммерсантЪ».
Сбор подписей на предприятиях проводился 11 января среди работников цеха №120 ОАО «Курганмашзавод». Мероприятие проходило прямо в цеховом корпусе, а администрация обязала всех сотрудников принести с собой документы, удостоверяющие личность.
Затем сбор подписей прошел в производственных помещениях ООО «Курганхиммаш», а на 12 января был запланирован сбор подписей среди работников прессово-сборочного завода, входящего в «Курганмашзавод».
Представители курганского отделения КПРФ пожали жалобу на действия руководителей заводов и выразили недоумение в связи с тем, как сборщики подписей смогли попасть на территорию режимных объектов.
Избирательный штаб Владимира Путина собрал уже 700 тысяч подписей в поддержку его выдвижения при необходимых 300 тысячах. При этом штаб намерен продолжить сбор, так как «у президента очень много сторонников».