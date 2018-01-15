Российское правительство после выборов президента возглавит Антон Вайно
В Кремле считают, что кандидатура Вайно будет хорошо воспринята бизнес-сообществом. Чиновник обладает более жестким стилем управления по сравнению с Медведевым и может покончить с «излишним либерализмом» действующего правительства
Российское правительство после президентских выборов в марте 2018 года может возглавить Антон Вайно, который сейчас возглавляет администрацию президента.
Победитель президентских выборов согласно законодательству должен будет отправить правительство в отставку в полном составе, назначить новых или переназначить старых министров. Источник портала Znak.com сообщает, что действующий премьер Дмитрий Медведев не будет переназначен. Его место во главе кабинета министров займет Антон Вайно.
В Кремле считают, что кандидатура Вайно будет хорошо воспринята бизнес-сообществом. Чиновник обладает более жестким стилем управления по сравнению с Медведевым и может покончить с «излишним либерализмом» действующего правительства.
Дмитрий Медведев после отставки может возглавить объединенный Конституционный и Верховный суд.