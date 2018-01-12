Владимир Путин проведет предвыборное турне по российским регионам
Владимир Путин проведет предвыборное турне по российским регионам. Первый визит глава государства совершил в Тверь. В ближайшее время Путин также посетит Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград и Екатеринбург
Владимир Путин проведет предвыборное турне по российским регионам. Первый визит глава государства совершил в Тверь. В ближайшее время Путин также посетит Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград и Екатеринбург.
10 января Владимир Путин приехал в Тверь, где посетил вагоностроительный завод и объявил о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.
В Петербурге и Ленинградской области президент посетит мероприятия, посвященные годовщине прорыва блокады. 2 февраля в Волгограде состоится празднование 75-летия победы в Сталинградской битве. Ожидается, что Путин посетит и это мероприятие.
В большинстве городов, которые президент планирует посетить в ходе предвыборного турне, летом этого года пройдут матчи чемпионата мира по футболу, отмечает РБК.
Напомним, в декабре Владимир Путин посетил Ненецкий автономный округ и Нижний Новгород, где во время встречи с рабочими завода ГАЗ объявил о намерении баллотироваться на новый срок.
Политолог Аббас Галлямов отметил, что цель турне Владимира Путина по регионам состоит в демонстрации заботы о жизни простых россиян. В подтверждение этого глава государства будет решать текущие проблемы того или иного города.