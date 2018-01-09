На избирательную кампанию Владимира Путина пожертвовали 400 млн рублей
Денежные средства на избирательный счет Владимира Путина поступили из региональных фондов, которые контролируются партией «Единая Россия». Сама партия власти также перечислила на счет Владимира Путина 28 млн рублей
На счет избирательного фонда кандидата в президенты Владимира Путина поступило 400 млн рублей, перечисленных в качестве пожертвований. Пока на избирательную кампанию Путина было пожертвовано в 1,5 раза больше, чем на кампании других кандидатов в президенты вместе взятых.
По данным Центризбиркома, денежные средства на избирательный счет Владимира Путина поступили из региональных фондов, которые контролируются партией «Единая Россия». Сама партия власти также перечислила на счет Владимира Путина 28 млн рублей.
На втором месте по размеру пожертвований находится фонд кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского. На его избирательный счет было зачислено 200 млн рублей.
Меньше всего денежных средств поступило на счет кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Ему пожертвовали 1 тысячу 66 рублей.