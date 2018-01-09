Меню
Политика
Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
Политика
09 января 00:08

На избирательную кампанию Владимира Путина пожертвовали 400 млн рублей

Денежные средства на избирательный счет Владимира Путина поступили из региональных фондов, которые контролируются партией «Единая Россия». Сама партия власти также перечислила на счет Владимира Путина 28 млн рублей

На счет избирательного фонда кандидата в президенты Владимира Путина поступило 400 млн рублей, перечисленных в качестве пожертвований. Пока на избирательную кампанию Путина было пожертвовано в 1,5 раза больше, чем на кампании других кандидатов в президенты вместе взятых.

По данным Центризбиркома, денежные средства на избирательный счет Владимира Путина поступили из региональных фондов, которые контролируются партией «Единая Россия». Сама партия власти также перечислила на счет Владимира Путина 28 млн рублей.

На втором месте по размеру пожертвований находится фонд кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского. На его избирательный счет было зачислено 200 млн рублей.

Меньше всего денежных средств поступило на счет кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Ему пожертвовали 1 тысячу 66 рублей.   

Материалы по теме
Верховный суд окончательно запретил Алексею Навальному участвовать в выборах президента
Штаб Ксении Собчак пожаловался на ролик про девочку, Деда Мороза и Путина
Патриоты и левые критикуют Павла Грудинина за отсутствие четкой позиции
Сейчас на главной
Горячие новости
Россия пригрозила выходом из ВТО из-за иска Евросоюза на 1,4 млрд евро
Российские власти не исключили выхода из Всемирной торговой организации (ВТО) из-за материальных претензий Евросоюза к РФ в связи с запретом импорта свиноводческой продукции
Горячие новости
Самым популярным преступлением 2017 года в России стало мошенничество
Генеральная прокуратура назвала мошенничество самым распространенным преступлением 2017 года. Чаще всего мошенничества совершались в Саратовской области
Горячие новости
В России упростили процедуру подачи документов на усыновление
Правительство упростило порядок подачи документов на усыновление детей-сирот или оформления попечительства. Соответствующий указ 6 января подписал премьер-министр Дмитрий Медведев
Горячие новости
Верховный суд окончательно запретил Алексею Навальному участвовать в выборах президента
ВС России в субботу, 6 января, отклонил апелляционную жалобу Алексея Навального на решение Центризбиркома о его недопуске на выборы президента России
Горячие новости
В ГИБДД уволят 10 тысяч сотрудников
Президент Владимир Путин в конце 2017 года подписал указ о сокращении числа сотрудников Министерства внутренних дел России. Согласно указу, численность полицейских уменьшится на 10 тысяч человек
Горячие новости
В бельгийском городе Брюгге россиянка скончалась после падения на катке
В бельгийском городе Брюгге скончалась российская туристка. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы во время катания на коньках в новогоднюю ночь
Горячие новости
Египет дождался российских туристов
Российские туристы в скором времени смогут вернуться на египетские курорты. Президент России Владимир Путин 4 января подписал указ о возобновлении авиационного сообщения с Египтом
Авторская колонка
Коллективный Распутин
«Левада-центр» опубликовал свежие социологические исследования убийственной силы: великодержавные настроения достигли исторического пика. Стоит ли напоминать, что стихийное коллективное мессианство (64% респондентов верят в исключительность державы) проистекает прямиком из телевизора?
Тарощина Слава
Горячие новости
В Сбербанке сообщили о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне
Руководство Сбербанка отчиталось о ликвидации совместно с правоохранительными органами системы по отмыванию денежных средств на территории Чеченской республики
Горячие новости
В Кемеровской области новогодний фейерверк попал в квартиру и ранил ребенка
В городе Киселевск Кемеровской области в новогоднюю ночь из-за фейерверка пострадал ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»
Горячие новости
Роспотребнадзор назвал самые опасные блюда новогоднего стола
Роспотребнадзор опубликовал список блюд новогоднего стола, которые могут привести к пищевым отравлениям. Особо осторожно гражданам посоветовали относиться к салатам, заправленным майонезом и сметаной. Хранить их не стоит более суток
Горячие новости
Парковки в Москве в новогодние каникулы будут бесплатными
В Москве, в воскресенье, 31 декабря, начались «парковочные каникулы». С сегодняшнего дня и до 8 января включительно плату за парковку автомобиля на городских улицах взимать не будут
Новый год
Россияне ждут наступающий год – но от него ничего не ждут
Уже объявленное повышение тарифов ЖКХ, подорожание проезда на всех видах общественного транспорта, новые ценники в магазинах и на заправках, зарплатный застой и кризис производства – какие еще сюрпризы ждут жителей России в наступающем 2018-м?
Горячие новости
«Роскосмос» подвел итоги работы за 2017 год. Об авариях в отчете решили не упоминать
«Роскосмос» в пятницу, 29 декабря, подвел итоги своей деятельности за 2017 год. При этом в годовом отчете нет никакой информации о нештатных ситуациях с запусками ракет и работой спутников
Горячие новости
Комиссия по помилованию одобрила прошение пожизненно осужденного экс-сенатора Изместьева
Бывший сенатор Игорь Изместьев, приговоренный к пожизненному сроку, подал прошение о помиловании. Комиссия по помилованию дала положительное заключение ...
Горячие новости
Сбербанк опроверг информацию о нехватке наличных средств в банкоматах
В банкоматах Сбербанка в связи с предновогодним ажиотажем не хватает наличных средств. Об этом сообщил Telegram-канал проекта «Открытые медиа» со ссылкой на представителя банка и клиентов
Горячие новости
«Единая Россия» выпустила ролик, в котором ребенок просит у Деда Мороза победы Путина на выборах
В предновогоднем ролике «Единой России» девочка рассказывает, как в России стало хорошо, и просит Деда Мороза сделать Владимира Путина следующим президентом России
Горячие новости
Финансировать избирательную компанию Путина будут бывшие фонды «Единой России»
Финансировать избирательную кампанию кандидата в президенты России Владимира Путина будут фонды поддержки регионального сотрудничества и развития