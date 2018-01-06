Верховный суд окончательно запретил Алексею Навальному участвовать в выборах президента
Верховный суд России в субботу, 6 января, отклонил апелляционную жалобу основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на решение Центризбиркома о его недопуске на выборы президента России
Верховный суд России в субботу, 6 января, отклонил апелляционную жалобу основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на решение Центризбиркома о его недопуске на выборы президента России. Юристы оппозиционера заявили, что намерены и дальше оспаривать решение ЦИК.
Юрист ФБК Иван Жданов сообщил РБК, что решение апелляционной коллегии Верховного суда оставить в силе решение первой инстанции того же суда было «ожидаемым».
«Никаких удивлений нет. Мы ведем планомерную юридическую работу, обратимся в президиум Верховного суда, в Конституционный суд. Минимальные шансы остаются всегда, но решения в дальнейшем, скорее всего, будут отказные», - сообщил Иван Жданов.
В конце декабря ЦИК отказал в регистрации инициативной группе, которая выдвинула Алексея Навального в президенты России. Причиной отказа стала непогашенная судимость Навального по делу о хищениях в «Кировлесе».
28 декабря оппозиционер подал жалобу на решение ЦИК в Верховный суд России, а 30 декабря суд признал верным решение избирательной комиссии.
Алексей Навальный ранее заявил, что в случае недопуска на выборы президента будет призывать к «забастовке избирателей», так как Кремль планирует переизбрать Владимира Путина на четвертый срок при явке не менее 70%.