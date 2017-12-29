«Единая Россия» выпустила ролик, в котором ребенок просит у Деда Мороза победы Путина на выборах
В предновогоднем ролике «Единой России» (доступен на YouTube) девочка рассказывает, как в России стало хорошо, и просит Деда Мороза сделать Владимира Путина следующим президентом России
Пока Кремль, Центризбирком и другие органы федеральной власти обвиняют оппозиционера Алексея Навального в «циничном» использовании детей для реализации своих политических целей, партии «Единая Россия» выпустила «детский» видеоролик о победе Владимира Путина на президентских выборах.
В предновогоднем ролике «Единой России» (доступен на YouTube) девочка рассказывает, как в России стало хорошо, и просит Деда Мороза сделать Владимира Путина следующим президентом России.
«А сможешь сделать так, чтобы он стал президентом?», - просит ребенок и показывает на телеэкран, где как раз выступает Владимир Путин.
Девочка также говорит, что если Дед Мороз исполнит это ее желание, ему не нужно будет исполнять остальные. «Знаешь, сколько я таких просьб получаю?», - отвечает ребенку новогодний волшебник.
Отметим, что ранее федеральные власти неоднократно обвиняли Алексея Навального в «оболванивании» и использовании молодежи. Поводом для таких обвинений послужили протестные акции 26 марта и 12 июня, в которых приняли участие тысячи школьников и студентов. Совет Федерации выступил с предложением законодательно запретить несовершеннолетним посещать митинги и шествия. При этом на акциях «Единой России» неоднократно были замечены несовершеннолетние дети с символикой партии власти.