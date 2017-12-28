Омским чиновникам рекомендовали не брать новогодние подарки даже от друзей
Подарки от друзей могут стать причиной увольнения и даже возбуждения уголовного дела. Дары полученные на протокольных мероприятиях, в командировках и других официальных мероприятиях чиновники должны сдать
Омским чиновникам рекомендовали не принимать новогодние подарки от своих друзей и знакомых даже в ходе личных мероприятий и семейных ужинов. В региональном управлении по профилактике коррупционных правонарушений отметили, что получение подарков можно трактовать как получение взятки.
В управлении заявили, что получение подарков от друзей может стать причиной увольнения и даже возбуждения уголовного дела. Подарки, полученные на протокольных мероприятиях, в командировках и других официальных мероприятиях чиновники должны сдать, сообщает портал «Омск здесь».
В предупреждении отмечается, что получение должностным лицом подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. Если подарок будет расценен как взятка, то в отношении госслужащего будет возбуждено уголовное дело.
Ранее издание The Bell сообщило, что чиновники после уголовных дел в отношении экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева и экс-губернатора Кировской области Никиты Белых опасаются брать какие-либо подарки, особенно в закрытых упаковках.
Напомним, в деле Алексея Улюкаева фигурировала корзинка с мясными деликатесами от главы «Роснефти» Игоря Сечина, а Никите Белых передали взятку в пакете с бутылкой вина.