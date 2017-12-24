Инициативная группа официально выдвинула Алексея Навального в президенты
Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный официально выдвинут в президенты России в ходе собрания инициативной группы. Мероприятие состоялась в Серебряном бору в Москве. За выдвижение Навального проголосовали 742 человека
Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный официально выдвинут в президенты России в ходе собрания инициативной группы. Мероприятие состоялась в Серебряном бору в Москве. За выдвижение Навального проголосовали 742 человека (единогласно).
Выдвижение Алексея Навального состоялось в присутствии двух представителей Московской городской избирательной комиссии.
Стоит отметить, что сторонники оппозиционера проводят собрания инициативных групп в воскресенье, 24 декабря, сразу в двух десятках городов России. Первыми Навального назвали кандидатом активисты во Владивостоке, далее к ним присоединились жители сибирских городов.
В Москве группа избирателей из 750 человек проголосовала за самовыдвижение Алексея Навального кандидатом на пост президента России.
Алексей Навальный в своем выступлении перед сторонниками назвал их «центральными игроками политики» и призвал к забастовке избирателей и бойкоту выборов в случае, если ЦИК не зарегистрирует его кандидатом в президенты.
Себя Навальный назвал «кандидатом от всей страны, от всей России», сообщает телеканал «Дождь».
«Я стал официальным кандидатом от инициативных групп избирателей. Спасибо всем, кто участвовал в этой работе во всех уголках страны. Вы лучшие», - написал Алексей Навальный в своем Twitter.