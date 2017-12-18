Я подаю в суд на мэра Москвы Сергея Собянина
Сегодня я подаю в суд на мэра Москвы Сергея Собянина. Причина — попытка запретить местный праздник «День свободных выборов», который совет депутатов Красносельского района назначил на 24 декабря и готовит, в строгом соответствии с законом. Подчиненные Собянина, превышая свои полномочия, мешают подготовке праздника. С помощью прокуратуры на нас организовано административное давление, которое рискует перерасти в силовое.
Нет сомнений, что за попыткой наглого вмешательства в наши полномочия стоит лично Сергей Собянин. Полагаю, таким образом он рассчитывает лишний раз показать свою лояльность Владимиру Путину, пресекая любые независимые мероприятия в день официального выдвижения президента на новый срок. Однако Собянин рискует подложить Путину большую свинью. Если легальный и организованный с соблюдением всех процедур «День свободных выборов» будет пресечен, а избранных народом депутатов (их, к слову, придет больше сотни) и граждан начнет хватать полиция — именно это и станет сомнительным стартом избирательной кампании главы государства.
Как избранный гражданами глава муниципального округа я обязан защищать права местного самоуправления. Давление со стороны прокуратуры и мэрии считаю противозаконным. Поэтому иду в суд и буду добиваться уважения к правам нашего совета депутатов — и к избирателям, которых мы представляем.
Нравится это Собянину или нет — но в Красносельском районе мы законно избранный представительный орган власти. И я подтверждаю намерение организовать районный праздник «День свободных выборов», в соответствии с решением совета депутатов. Считаю это общественно-важным мероприятием. Замечательно, конечно, что мэрия систематически проводит на бюджетные деньги фестиваль «Цветочный джем» или праздник, посвященный Дню воды. Но мы в Красносельском районе хотим привлечь внимание к граждан не менее серьезной теме — информированию людей об избирательных правах, гарантированных Конституцией. Поэтому наш праздник «День свободных выборов» состоится, и я приглашаю на него всех, кто верит, что Россия должна жить по закону, а не по понятиям.
Считаю также важным привлечь внимание в происходящему Центральной избирательной комиссии. Избирком подтвердил волеизъявление граждан, которые наделили меня и моих коллег полномочиями в Красносельском районе. Поэтому я прошу главу ЦИК РФ Эллу Панфилову связаться с Сергеем Собяниным и напомнить ему о правах местного самоуправления и недопустимости вмешиваться в наши полномочия.
С этой целью сегодня в 14:00 я проведу одиночный пикет у главного входа в Центризбирком России.
Источник - www.facebook.com/илья_яшин