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Политика
16 декабря 00:45

Чиновники подготовили спецплан по повышению явки на выборах президента

Власти Московской области объявили мобилизацию в прямом смысле этого слова в связи с надвигающимися выборами президента. Губернатор региона Андрей Воробьев подготовил спецплан по повышению явки избирателей

Власти Московской области объявили мобилизацию в прямом смысле этого слова в связи с надвигающимися выборами президента. Губернатор региона Андрей Воробьев подготовил план по повышению явки избирателей. Рвение подмосковного главы связано с разнарядкой Кремля переизбрать Владимира Путина на четвертый срок при явке не менее 70%.

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем блоге скан плана «Мобилизация», подготовленного главой Московской области Андреем Воробьевым. Согласно этому плану агитаторы должны охватить 100% населения региона (6 млн человек).

Каждый начальник муниципального штаба должен нанять 400 «сотников», организовать обход всех квартир с раздачей сувениров с символикой президентских выборов, собрать заявления на голосование по открепительному талону, провести полную паспортизацию квартир, а также организовать на всех участках развлечения от концертов и юридических консультаций до спортивных мероприятий.

Алексей Навальный пояснил, что план «Мобилизация» ему «переслали из городского округа Шаховская возмущенные чиновники».

«Представляете, сколько это стоит? Не думаю, что меньше миллиарда получится. Как обычно: надурить нас и обмануть за наши же деньги. И не только надурить с явкой, а еще и прямо фальсифицировать. Понятно же, что такой массовый сбор открепительных удостоверений нужен для того, чтобы потом другие люди проголосовали по этим открепительным. Понятно, за кого», - написал Навальный.

Ранее уже сообщалось, что глав подмосковных поселений обязали обеспечить высокую явку избирателей на участки и 70% голосов в пользу «основного кандидата», которым является действующий президент Владимир Путин. В частности, замглавы Волоколамского района Василий Короткин раздал главам поселений района инструкции по обеспечению явки избирателей.

Ряд чиновников на условиях анонимности подтвердили, что в инструкции речь идет об обеспечении явки в 70% и такого же процента голосов за «основного кандидата», фамилия которого не называется, но все знают, о ком идет речь.

Информацию о раздаче инструкций по обеспечению победы Владимира Путина на мартовских выборах также подтвердил член Волоколамской территориальной избирательной комиссии, активист движения «Россия выбирает» Артем Любимов.

«Путин будет бороться не за свой результат, а за явку. Они понимают, что, во-первых, мы объявим забастовку избирателей, а во-вторых, люди и сами не будут гореть желанием идти на участки и быть частью непристойной клоунады с подставными кандидатами, не ведущими кампании. Поэтому задачей всего государства станет тащить людей на выборы за уши», - отметил Алексей Навальный.

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