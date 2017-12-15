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15 декабря 11:49

Комиссия Поклонской отказалась проверять сведения о бермудском офшоре депутата от «Единой России»

Комиссия Госдумы по контролю за декларациями, которую возглавляет депутат и экс-прокурор Наталья Поклонская, отказалась рассматривать запрос «Дождя» о проведении проверки в отношении члена «Единой России» Алексея Езубова

Комиссия Госдумы по контролю за декларациями, которую возглавляет депутат и экс-прокурор Наталья Поклонская, отказалась рассматривать запрос «Дождя» о проведении проверки в отношении члена «Единой России» Алексея Езубова, упомянутого в так называемом «Архиве райских островов».

Глава комиссии Наталья Поклонская в обосновании об отказе в проведении проверки указала, что «Дождь»  не предоставил подтверждающих документов, а значит есть лишь сведения «о наличии определенной информации в сети интернет и СМИ». В такой ситуации обращение не может быть рассмотрено.

«Дождю» депутат Поклонская рекомендовала «в следующий раз предоставлять подтверждение законности получения персональных данных депутатов».

Депутат от «Единой России» фигурирует в материалах «Архива райских островов» - второго крупного исследования Международного консорциума журналистов-расследователей по материалам, полученным от юридических компаний в офшорах.

По данным журналистов, единоросс Алексей Езубов до 2013 года, предположительно, был директором в Air Cloud Services Limited, зарегистрированной на Бермудских островах. Конечным собственником компании является мать бизнесмена Олега Дерипаски Валентина. На Air Cloud Services Limited записан частный самолет.

В организации Transparency International отметили, что Наталья Поклонская имеет право самостоятельно инициировать депутатский запрос и обратиться в правоохранительные органы России с просьбой запросить у властей Бермудских островов документы регистраторов, подтверждающие, что действительно Езубов владел офшором. Однако она отказалась проводить какую-либо проверку в отношении своего товарища по партии «Единая Россия».

«Такая реакция Поклонской может говорить о ее нежелании разбираться в деле депутата Езубова», - говорится в заявлении TI.

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