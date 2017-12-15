Совет Федерации официально назначил выборы президента на 18 марта 2018 года
Совет Федерации в пятницу, 15 декабря, официально назначил дату выборов президента России. Голосование состоится 18 марта 2018 года. Постановление Совета Федерации будет опубликовано и вступит в силу 18 декабря, ровно за три месяца до выборов
Совет Федерации в пятницу, 15 декабря, официально назначил дату выборов президента России. Голосование состоится 18 марта 2018 года.
Постановление Совета Федерации будет опубликовано и вступит в силу 18 декабря, ровно за три месяца до выборов.
Ранее предполагалось, что президентские состоятся 11 марта 2018 года, однако депутаты предложили совместить голосование с четвертой годовщиной присоединения республики Крым к Российской Федерации.
На сегодняшний день о планах выдвигаться в президенты объявили действующий глава государства Владимир Путин, депутат от КПРФ Геннадий Зюганов, депутат от ЛДПР Владимир Жириновский, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, журналистка телеведущая Ксения Собчак, телеведущая Екатерина Гордон.