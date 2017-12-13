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Политика
13 декабря 07:21

Мундепы от «Единой России» не пустят на выборы мэра кандидатов от оппозиции

Московские муниципальные депутаты от «Единой России» не будут отдавать свои подписи в поддержку выдвижения в мэры столицы кандидатов от других политических сил. С таким призывом к мундепам обратился лидер московского отделения партии власти

Московские муниципальные депутаты от «Единой России» не будут отдавать свои подписи в поддержку выдвижения в мэры столицы кандидатов от других политических сил. С таким призывом к мундепам обратился лидер московского отделения партии власти Андрей Метельский.

В столичном отделении «Единой России» заявили о необходимости сохранить «монополию на муниципальный фильтр». «Ни одного голоса наших муниципальных депутатов не ляжет в копилку «либералам-белоленточникам», когда придет пора работать с муниципальным фильтром на предстоящих в будущем году выборах мэра Москвы», - заявил г-н Метельский, слова которого приводит РБК.

Метельский отметил, что «Единая Россия» «завоевала» право контроля муниципального фильтра и не должна относиться к этому расточительно.

«Господам Гудкову, Кацу, Яшину и иже с ними уже сейчас должно быть очевидно, что через наши голоса им своего кандидата в мэры не выдвинуть», - добавил единоросс.

Согласно избирательному законодательству, кандидату в мэры Москвы необходимо собрать подписи со 109 муниципальных образований. Таким количеством депутатских мест владеет только «Единая Россия».

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