В списке обладателей «золотых виз» Мальты нашли полных тезок российских депутатов
Антикоррупционная организация Transparency International обнаружила в списке обладателей так называемой «золотой визы» (Golden Visa) острова Мальта граждан России, которые являются полными тезками нескольких подмосковных депутатов и топ-менеджеров госкомпаний
Антикоррупционная организация Transparency International обнаружила в списке обладателей так называемой «золотой визы» (Golden Visa) острова Мальта граждан России, которые являются полными тезками нескольких подмосковных депутатов и топ-менеджеров государственных компаний.
«Золотой паспорт» Мальты может получить любой иностранный гражданин через инвестиции. Для его получения иностранцу нужно доказать, что его годовой доход составляет минимум 100 тысяч евро и в его распоряжении есть не менее 500 тысяч евро. Также заявитель должен арендовать или приобрести недвижимость на Мальте, вложить 250 тысяч евро в государственные облигации.
Обладатели «золотой визы» могут свободно посещать все страны Шенгенского соглашения, оставаться, работать и жить на Мальте. Резидентство будет выдано на первые 5 лет и затем будет свободно возобновляться после этого.
По данным Transparency International, в списке владельцев мальтийских паспортов есть и российские граждане. Причем имена некоторых их них полностью совпадают с именами госслужащих. Так, например, паспорта Мальты получили полные тезки депутата московской областной думы от «Единой России» Алексея Мазурова и депутата городского округа Лобни Игоря Ходина. Их фамилии встречаются в списках организации Identity Malta, которая курирует местную программу экономического гражданства.
TI обратилась в прокуратуру Московской области с просьбой провести проверку в отношении Мазурова и Ходина на наличие двойного гражданства, о котором нужно уведомлять миграционные органы. Также борцы с коррупцией просят проверить, соответствует ли покупка квартиры Мазуровым его доходам.
Официальный доход лобнинского депутата Игоря Ходина за 2015 год составил 36 млн рублей, а за 2016 – 20 млн рублей. Доход депутата Мособлдумы Алексея Мазурова за 2016 год составил всего 5 млн рублей.
Отметим, что по российским законам депутатам запрещено иметь двойное гражданство или вид на жительство в другой стране. Исключение составляют лишь ситуации, когда с другими государствами есть соответствующая договоренность.
Среди обладателей мальтийских паспортов также нашлись тезки бывшего гендиректора госкомпании «ВЭБ-лизинг» Вячеслава Соловьева и бывшего президента этой же компании Олега Мурадяна.
По данным TI, основатель и владелец ООО «УК «Трансюжстрой» Анатолий Дмитриевич Антипов и пять членов его семьи являются владельцами паспортов Евросоюза. Компания «Трансюжстрой» несколько лет назад получила один из самых крупных подрядов олимпийской стройки – строительство совмещенной железной и автодороги из Сочи в Красную Поляну и подготовительные работы. Сейчас «Трансюжстрой» выполняет подряд на 53 млрд рублей по обустройству Восточного полигона РЖД.