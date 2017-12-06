Владимир Путин официально объявил о своем участии в президентских выборах
Президент России Владимир Путин официально подтвердил информацию о своем участии в выборах главы государства в марте 2018 года. Об этом он объявил на встрече с работниками завода ГАЗ
Президент России Владимир Путин официально подтвердил информацию о своем участии в выборах главы государства в марте 2018 года. Об этом он объявил на встрече с работниками завода ГАЗ.
«Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, и нет. Спасибо вам за вашу поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», - заявил глава государства, слова которого приводит РИА Новости.
Незадолго до заявления Владимира Путина о своем намерении баллотироваться на четвертый президентский срок его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что об этом может быть объявлено «в любой день».
В декабре Центризбирком должен официально утвердить дату президентских выборов. День голосования планируется назначить на 18 марта 2018 года.