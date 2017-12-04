Мундепы от оппозиции потребовали от мэра Москвы свернуть кампанию по их дискредитации
Главы нескольких муниципальных округов Москвы обвинили мэрию столицы в попытке дискредитировать независимых депутатов. О заказной кампании против мундепов от партии «Яблоко» сообщается в открытом письме на имя столичного градоначальника Серея Собянина
Главы нескольких муниципальных округов Москвы обвинили мэрию столицы в попытке дискредитировать независимых депутатов. О заказной кампании против мундепов от партии «Яблоко» сообщается в открытом письме на имя столичного градоначальника Серея Собянина.
Авторами письма стали главы муниципальных округов Гагаринский, Тверской, Якиманка, Тропарево-Никулино, Ломоносовский, Коньково, Академический и Раменки, которые были выдвинуты партией «Яблоко».
По данным глав районов, по заказу мэрии Москвы была запущена «масштабная программа дискредитации московских муниципальных депутатов, не поддерживающих партию «Единая Россия»». Куратором информационной кампании авторы письма называют вице-мэра Москвы Анастасию Ракову, а исполнителями - PR-агентство «ИМА-консалтинг» и «Центр политических технологий» под руководством Игоря Бунина.
Цель кампании – формирование у жителей столицы негативного мнения о независимых муниципальных депутатов. В рамках информационной кампании распространяется искаженная информация об оппозиции, сообщает телеканал «Дождь».
Главы муниципальный округов обращаются к мэру Москвы Сергею Собянину с требованием свернуть проект по дискредитации оппозиционных депутатов.
Напомним, по итогам муниципальных выборов в Москве в сентябре 2017 года независимые кандидаты получили большинство мест в советах 12 районов Москвы. После выборов штаб «Объединенных демократов» во главе с политиком Дмитрием Гудковым неоднократно жаловался на попытки бывших мундепов от «Единой России» помешать работе советов районов.