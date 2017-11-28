Прокуратура Ниццы обжаловала освобождение Сулеймана Керимова под залог
Прокуратура Ниццы обжаловала решение об освобождении под залог российского сенатора Сулеймана Керимова, подозреваемого в отмывании денег и уклонении от уплаты налога на недвижимость
Прокуратура Ниццы обжаловала решение об освобождении под залог российского сенатора Сулеймана Керимова, подозреваемого в отмывании денег и уклонении от уплаты налога на недвижимость. Ранее г-н Керимов был освобожден под залог в размере 5 млн евро с обязательством не покидать территорию Франции.
Прокурор Жан-Мишель Прэтр заявил, что применяемые к российскому сенатору меры контроля не пропорциональны «существующим рискам, доходам и личности самого господина Керимова».
«Мы подали апелляцию на освобождение под залог Сулеймана Керимова и помещение его под юридический контроль. Судя по всему, решение следственной палаты апелляционного суда города Экс-ан-Прованс последует лишь через несколько дней», - сообщил прокурор Ниццы, слова которого приводит ТАСС.
В случае отказа апелляционного суда прокуратура будет добиваться усиления мер юридического контроля за Керимовым.
Сенатор от республики Дагестан Сулейман Керимов был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы, куда он прибыл с частным визитом. Ему было предъявлено обвинение в отмывании денежных средств, отягченном уклонением от уплаты налогов. После освобождения под залог Керимова обязали не покидать Францию и несколько раз в неделю отмечаться в полиции.
По версии следствия, российский чиновник через третьих лиц по заниженной цене приобретал виллы на Лазурном берегу с целью снизить налог на недвижимость. Например, вилла Hier была куплена за 35 млн евро вместо 150 млн евро. Официальным владельцем дома числится партнер Керимова Александр Штудхальтер. На него записаны еще три виллы на лазурном берегу - Medy Roc, Lexa и Fiorella