Меню
Политика
Летать за границу становится дешевле
Политика
28 ноября 07:48

Прокуратура Ниццы обжаловала освобождение Сулеймана Керимова под залог

Прокуратура Ниццы обжаловала решение об освобождении под залог российского сенатора Сулеймана Керимова, подозреваемого в отмывании денег и уклонении от уплаты налога на недвижимость

Прокуратура Ниццы обжаловала решение об освобождении под залог российского сенатора Сулеймана Керимова, подозреваемого в отмывании денег и уклонении от уплаты налога на недвижимость. Ранее г-н Керимов был освобожден под залог в размере 5 млн евро с обязательством не покидать территорию Франции.

Прокурор Жан-Мишель Прэтр заявил, что применяемые к российскому сенатору меры контроля не пропорциональны «существующим рискам, доходам и личности самого господина Керимова».

«Мы подали апелляцию на освобождение под залог Сулеймана Керимова и помещение его под юридический контроль. Судя по всему, решение следственной палаты апелляционного суда города Экс-ан-Прованс последует лишь через несколько дней», - сообщил прокурор Ниццы, слова которого приводит ТАСС.

В случае отказа апелляционного суда прокуратура будет добиваться усиления мер юридического контроля за Керимовым.

Сенатор от республики Дагестан Сулейман Керимов был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы, куда он прибыл с частным визитом. Ему было предъявлено обвинение в отмывании денежных средств, отягченном уклонением от уплаты налогов. После освобождения под залог Керимова обязали не покидать Францию и несколько раз в неделю отмечаться в полиции.

По версии следствия, российский чиновник через третьих лиц по заниженной цене приобретал виллы на Лазурном берегу с целью снизить налог на недвижимость. Например, вилла Hier была куплена за 35 млн евро вместо 150 млн евро. Официальным владельцем дома числится партнер Керимова Александр Штудхальтер. На него записаны еще три виллы на лазурном берегу - Medy Roc, Lexa и Fiorella

Материалы по теме
Футболисты «Анжи» поддержали своего бывшего владельца Сулеймана Керимова
Совет Федерации не нашел оснований для проверки достоверности декларации Сулеймана Керимова
Сулеймана Керимова подозревают в покупке недвижимости по заниженным ценам с целью ухода от налогов
Сейчас на главной
Горячие новости
Последний день «Независимости»
Крупнейший российский дилер «Независимость», который является официальным представителем концерна BMW и других автопроизводителей, прекратил работу. Компания завершила продажи автомобилей и закрыла все свои автосалоны
Авторская колонка
Шило в горло руководству Минкультуры
Пусть читатель не сочтет нас за садистов. Никто, конечно же, не собирается заниматься членовредительством и совершать насильственные действия в отношении высокопоставленных чиновников Министерства культуры России. Хотя, честно говоря, некоторым из них не мешало бы вставить данный колющий инструмент в мягкие ткани сзади чуть пониже пояса.
Комков Сергей
РФПЛ
«Зенит» оставили желать лучшего
В понедельник завершился 18-й тур чемпионата России. «Локомотив», вырвав победу в Хабаровске, набрал 39 очков и сохранил единоличное лидерство в премьер-лиге. Его ближайший преследователь «Зенит» встречался в Москве со «Спартаком» и потерпел поражение ...
Горячие новости
В Средиземном море лодки с мигрантами атаковали акулы
В Средиземном море мигрантов из африканских стран, которые пытались добраться до Италии на надувных лодках, атаковали акулы. В результате инцидента погиб как минимум 31 человек, еще 40 числятся пропавшими без вести
Горячие новости
Подарок на 15-летний срок
Алексей Улюкаев рассказал, что Игорь Сечин неоднократно дарил ему дорогие подарки, поэтому он не мог предположить, что в переданной ему в день задержания сумке с очередным «подарком» окажутся помеченные специальным составом деньги
Горячие новости
По закону военного времени
В Красноярском крае общеобразовательные школы переходят на «условия военного времени». Соответствующая директива разослана региональным Минобрнауки директорам школ. Скан документа опубликовал в Twitter известный блогер Рустем Адагамов
сельское хозяйство
… И все за одного
Промышленный суд Ставрополя продолжает рассмотрения уголовного дела в отношении известного бизнесмена, крупнейшего трейдера зерна в крае Андрея Кухаря. Предпринимателя обвиняют, не много ни мало, в попытке завладеть чужой собственностью обманным путем. Дело обещает быть не простым ...
Горячие новости
Российские потребители потратили в «Черную пятницу» 30 млрд рублей
Российские потребители потратили в «Черную пятницу», 24 ноября, 30 млрд рублей. В дне массовых распродаж приняли участие 20 млн человек. Для сравнения, в прошлом году в Black Friday магазины заработали всего 7,5 млрд рублей
Горячие новости
Российскую компанию Gloria Jeans заподозрили в пособничестве терроризму
Российскую компанию Gloria Jeans обвинили в финансировании терроризма из-за производства своих товаров на территории самопровозглашенной Луганской народной республики
Горячие новости
Мэр Москвы насчитал в российских селах 15 млн «лишних» человек
Столичный мэр считает, что проблему занятости в небольших городах и селах необходимо решать развитием агломераций. Например, в московской агломерации на сегодняшний день насчитывается 30-35 млн человек, включая близлежащие области
Горячие новости
Паспорт дал, паспорт взял
Паспорта у крымчан отбирают якобы из-за того, что они были выданы с нарушениями. Поскольку в 2014 году документы жителям полуострова выдавали массово и в спешном порядке, то было допущено множество ошибок
Горячие новости
Главными нарушителями прав человека являются силовые структуры
Всероссийский съезд в защиту прав человека по итогам мероприятия принял резолюцию с требованием ликвидировать Управление по противодействию экстремизму (Центр «Э») МВД России в его нынешнем виде
Горячие новости
Ну, настоящий полковник
В интернете было размещено видео с участием начальника отдела УЭБиПК Игоря Воробьева и его девушки - адвоката Лии Андреевой. На видео девушка с радостными возгласами осматривает презентованный автомобиль Mercedes GLA Class с «красивым» номером серии АА
Горячие новости
В Армавире сотрудник Росгвардии пытался предотвратить конфликт в ресторане и был убит
В Краснодарском крае в ресторане застрелили сотрудника Росгвардии, который пытался предотвратить конфликт между посетителями заведения. Инцидент произошел в городе Армавире 26 ноября
Горячие новости
Москвичи держат на банковских счетах почти 9 трлн рублей
Жители Москвы держат на банковских счетах 8,76 трлн рублей, что соответствует двум бюджетам Фонда национального благосостояния России. В текущем году ФНБ составил 4,7 трлн рублей
Горячие новости
Один дом пишу, три в уме
Французские следователи считают, что г-н Керимов приобрел через третьих лиц элитные дома на сотни миллионов евро, однако в декларации сенатора нет сведений ни о заграничной недвижимости, ни о крупных доходах
Авторская колонка
Вспоминая Мугабе
Арест российского сенатора Керимова во Франции за неуплату налогов во Франции на принадлежащую ему недвижимость во Франции это, действительно, атака на Россию. На ту самую Россию, формулу которой описал, и правильно, Вячеслав Володин: есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России.
Карина Орлова
Горячие новости
Теракт на севере Синая унес жизни 184 человек
На севере Синайского полуострова в окрестностях города Ариш боевики забросали гранатами мечеть, в которой на пятничную молитву собрались люди. Затем террористы, прибывшие к мечети на джипах, открыли огонь по людям