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25 ноября 06:45

Совет Федерации не нашел оснований для проверки достоверности декларации Сулеймана Керимова

Французские следователи считают, что г-н Керимов приобрел через третьих лиц элитные дома на сотни миллионов евро, однако в декларации сенатора нет сведений ни о заграничной недвижимости, ни о крупных доходах

Фото: budkav.ru

Совет Федерации не нашел оснований для проверки декларации сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, которого французские власти подозревают в отмывании средств и уклонении от уплаты налога на недвижимость. Французские следователи считают, что г-н Керимов приобрел через третьих лиц элитные дома на сотни миллионов евро, однако в декларации сенатора нет сведений ни о заграничной недвижимости, ни о крупных доходах.

Зампред Совета Федерации Юрий Воробьев сообщил, что сенат не будет проводить проверку достоверности сведений, указанных к декларации Сулеймана Керимова.

«У нас нет оснований сегодня говорить, что он что-либо нарушил. Проверку мы можем осуществлять лишь в трех случаях. В случае, если к нам обратятся правоохранительные органы - это дает нам законные основания для проверки, - всероссийские СМИ и зарегистрированные политические партии», - заявил Воробьев, слова которого приводит «Интерфакс».

Согласно декларации о доходах и имуществе за 2016 год, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов владеет квартирой в Москве площадью 37м2 и долей в квартире в 53,5 м2, где прописаны также его жена и ребенок. Его доход за прошлый год составил 5,4 млн рублей. Совокупный задекларированный доход его семьи в 2014 по 2016 гг. составил 220 млн рублей. При этом французские власти согласились отпустить Керимована свободу под залог в размере 5 млн евро, что соответствует 350 млн рублей. Источник средств, выплаченных в качестве залога, не сообщается.

Напомним, Сулейман Керимов был задержан французской полицией в аэропорту Ниццы 20 ноября. Ему предъявили обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на недвижимость. По данным французских СМИ, третьи лица покупали для Керимова недвижимость на Лазурном берегу по сильно заниженной стоимости. Например, вилла Hier была куплена партнером сенатора Александром Штудхальтером за 35 млн евро при рыночной стоимости в 150 млн евро. Помимо Hier на гражданина Швейцарии Штудхальтера зарегистрированы расположенные по-соседству особняки Medy Roc, Lexa и Fiorella.

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