Петербургские депутаты сократили расходы на покупку медоборудования и добавили денег на свое питание
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поддержали поправку в проект городского бюджета на 2018 год о перераспределении 3 млрд рублей. Поправка была внесена по инициативе фракции «Единая Россия»
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поддержали поправку в проект городского бюджета на 2018 год о перераспределении 3 млрд рублей. Поправка была внесена по инициативе фракции «Единая Россия».
Таким образом, петербургские депутаты сократили отчисления в Резервный фонд на 932 млн рублей и уменьшили на 80 млн рублей расходы на покупку оборудования и материалов для городских больниц. Одновременно с этим дополнительные 9 млн рублей достанутся депутатской столовой в Мариинском дворце.
Согласно поправкам «единороссов», 112 млн рублей получат религиозные организации на сохранение объектов культурного наследия, которыми они владеют. 65 млн рублей депутаты добавили парламентской газете.
Еще 432 млн рублей народные избранники добавили на содержание дорог и 166 млн рублей – на на благоустройство различных муниципальных образований, сообщает портал 78.ru.
Депутаты проголосовали и за внесение поправки губернатора Георгия Полтавченко о выделении 250 млн рублей на стадион «Зенит-Арена».