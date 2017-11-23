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Политика
Директор саратовской школы показала, кто хозяин в… стране
Авторская колонка
23 ноября 18:10
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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«TEAM» для успопших

Пришли ко мне прямо в больницу.

Двое. Здоровые, веселые, один с явно сочинским загаром, другой – с часами на правой руке. Сунули мне пакет с апельсинами и говорят: – Нужна ваша поддержка в очень важном проекте. Мы вас знаем, вы человек надежный, добросовестный, любите нашу отчизну…

Я говорю: – Да вы чего, ребята, какая поддержка, какой проект?! Я же помираю, одной ногой уже там…

А загорелый (он, видно, постарше чином) говорит: – Вот именно поэтому. Как раз там (и он указал пальцем вверх), то есть по месту вашего будущего жительства, вы нам и понадобитесь. Нужно создать tеам в поддержку нашего лидера.

– Как это?! – удивился я. – И там тоже? Среди усопших, что ли?

– Ну да… К благим делам их надо тоже подключать.

– Но… есть и более достойные кандидатуры, я же никакая не знаменитость…

– С мертвыми знаменитостями, сами понимаете, уже не договоришься. А вы вроде как на подходе, передадим через вас все наши установки…

– А если я все же не помру? – увиливал я. – Могу подвести вас, не хотелось бы…

– Не беспокойтесь, умрете, – уверенно сказал другой. – Мы с докторами разговаривали. Они твердо обещали. До выборов точно отчалите. Хотя нам, конечно, чем раньше, тем лучше, чтобы вы успели на новом месте развернуться.

– А если мне там препоны начнут строить?

– Это кто же такой смелый? – спросил который с загаром.

– Ну, там либералы всякие, предатели, иностранные агенты – их там тоже, как я полагаю, хватает.

– Тогда втолкуйте им, что мы примем здесь зеркальные меры. Пусть подумают о своих наследничках…

– А что мне с этого будет? – спросил я, уже вполне оживившись.

– Получите почетную грамоту посмертно – за активное участие в избирательной кампании… Ну и о семье позаботимся… – И он вытащил какие–то бумаги. – Вот проект договора, там все прописано. Нужна только ваша закорючка.

Я быстренько пробежал договор, обратил внимание на пару грамматических ошибок, и расписался.

– А вот здесь (и он вытащил другую бумагу) уже конкретные инструкции, задачи, а также список желательных кандидатур для такой команды…

Я заглянул в список. – Ну, эти не откажут, эти из пепла восстанут, чтобы лишний раз лизнуть, – с презрением выпалил я.

Загорелый осклабился: – Не будем к ним слишком строги. Бог со всех спросит, а с них, может быть, уже и снял стружку. Вы, главное, сейчас сил набирайтесь и быстрее… (он на секунду замялся) принимайтесь за дело. – И оба, взглянув друг на друга, громко расхохотались. А который с часами на правой руке даже запел Высоцкого: «Наши мертвые нас не оставят в беде…»

Но проект все же по моей милости лопнул. Несмотря на гарантии врачей, я так и не помер. Рад был, конечно, безмерно. И не только потому, что остался жив, но и из-за этой моей сомнительной миссии. Уж очень не хотелось мне, по правде сказать, отправляться туда с таким заданием.

Пусть хоть там, на том свете, покой от всего этого будет.

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