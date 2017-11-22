Власти Петербурга в день приезда Навального проведут десятки бесплатных мероприятий
Власти Санкт-Петербурга тщательно подготовились к приезду в город Алексея Навального. Оппозиционер 26 ноября планирует провести встречу со своими сторонниками, а Смольный на этот же день запланировал около 20 культурно-массовых мероприятий
Власти Санкт-Петербурга тщательно подготовились к приезду в город Алексея Навального. Оппозиционер 26 ноября планирует провести встречу со своими сторонниками, а Смольный на этот же день запланировал около 20 культурно-массовых мероприятий, которые можно посетить совершенно бесплатно. Власти с одной стороны займут все городские площадки, а с другой – попытаются отвлечь граждан от встречи с Навальным.
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности отказал команде Алексея Навального в проведении встречи с политиком 26 ноября. Активисты подали 650 заявок на согласование акции на разных площадках, однако получили отказ на все свои уведомления. Чиновники заявили, что на заявленных площадках 26 ноября будут проходить различные мероприятия.
После этого, властям Петербурга пришлось придумать и организовать несколько массовых мероприятий. Например, на любимом оппозиционерами Марсовом поле с 9:00 до 22:59 пройдет мероприятие, цель которого «призвать к защите и возрождению традиционных моральных и семейных ценностей».
В Пулковском парке с 15:00 до 21:00 состоится культурно-массовое мероприятие «Помню. Горжусь!», приуроченное к всероссийскому Дню памяти подвига казаков при защите Москвы. В Южно-Приморском парке «Фонд содействия Детско-Юношескому спорту» проведет «Роллерный пробег», а на площадке Южной дороги с 11:00 до 17:00 пройдет «эстафета по подготовке школьников и молодёжи района к сдаче нормативов ГТО и пропаганде патриотического воспитания молодёжи». В парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет патриотическая акция «Жди меня, и я вернусь!», на Пионерской площади запланировано мероприятие по буккроссингу.
Заполнить все площадки города развлекательными мероприятиями у петербургских чиновников фантазии не хватило, поэтому по нескольким адресам пройдут ремонтные и уборочные работы.
Координатор штаба Навального в северной столице Денис Михайлов сообщил «Фонтанке», что активисты подали еще 700 уведомлений о проведении митинга и ждут ответа от властей.
«Штаб продолжает искать частную площадку, но и здесь мы столкнулись с огромной проблемой: люди боятся. Боятся все: владельцы клубов, музеев, арт-пространств, крупных выставочных павильонов и даже складов. Несколько раз мы едва не подписали договор об аренде, но все срывалось в последний момент», - сообщили оппозиционеры.