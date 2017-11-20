Россияне упрекнули президента в недостаточной заботе о простых гражданах
Российские граждане примерно за четыре месяца до президентских выборов рассказали о своих претензиях к действующему главе государства Владимиру Путину, который в скором времени должен объявить о своем участии в выборах
Российские граждане примерно за четыре месяца до президентских выборов рассказали о своих претензиях к действующему главе государства Владимиру Путину, который в скором времени должен объявить о своем участии в выборах.
Так, 15% россиян в беседе с социологами посетовали на то, что Владимир Путин не заботится о простых гражданах. Еще 10% считают, что он ведет себя слишком мягко по отношению к министрам и находится во власти лиц из своего ближайшего окружения. 7% респондентов говорят, что Владимир Путин совсем не борется с коррупцией и «развел вокруг себя воров».
В качестве причин, по которым россиянам не нравится президент,опрошенные указали бедность и низкие зарплаты населения (6%), многословность президента (5%), проблемы в экономике страны (4%), слишком большое внимание Путина к внешней политике и обороне страны (4%), его авторитарность (3%), сообщает РБК.
Одновременно с этим респонденты отметили таки положительные черты Владимира Путина, как мужественность (19%), проводимую внешнюю политику, защищающую страну от Запада (18%), опыт президента в политике (16%), ум, образованность, культуру (15%), патриотизм (4%), последовательность (3%). Еще 2% благодарят Путина за возвращение Крыма.
Опрос проводился специалистами «Левада-центра». Вопросы были открытыми.
Результаты последнего опроса общественного мнения показывают, что в стране растет число граждан, которые считают, что Владимир Путин в полной мере несет ответственность за все проблемы. Если в 2016 году ответственность за трудности на Путина возлагали 43%, то сейчас эта цифра увеличилась до 55%.