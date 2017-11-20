Иркутского бизнесмена арестовали на 5 суток за сотрудничество с Навальным
Иркутского предпринимателя по прозвищу Че Гевара арестовали на пять суток за предоставление площадки оппозиционеру Алексею Навальному для встречи с гражданами. Соответствующее решение принял суд Иркутска
Иркутского предпринимателя Дмитрия Толмачева по прозвищу Че Гевара арестовали на пять суток за предоставление площадки оппозиционеру Алексею Навальному для встречи с гражданами. Соответствующее решение принял Свердловский районный суд Иркутска.
Адвокат бизнесмена рассказал «Интерфаксу», что его клиента суд признал виновным в организации несанкционированного публичного мероприятия. По версии суда, вина Толмачева состоит в том, что он предоставил принадлежащий ему земельный участок для проведения частной встречи с Навальным.
Мэрия Иркутска считает встречу Навального с избирателями несанкционированным митингом. Горадминистрация разрешила Навальному проводить мероприятие на одной из общественных площадок в городе, однако иркутский штаб Навального счел ее неудобной, так как она находилась далеко от остановок общественного транспорта.
Встреча Алексея Навального со сторонниками в Иркутске прошла 4 ноября на территории мебельного центра «Москва». Эта площадка принадлежит Дмитрию Толмачеву.
Ранее «Общая Газета» сообщала, что накануне оппозиционного мероприятия неизвестные разместили на двери мебельного центра свиную голову и записку с предупреждением бизнесмену.
Иркутский суд также приговорил к 7 суткам административного ареста координатора городского штаба Навального Сергея Беспалова за организацию несанкционированного митинга оппозиционера.
В штабе оппозиционера заявили, что встреча в ТЦ «Москва» не может считаться несогласованной, так как проходила на частной территории.