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20 ноября 00:16

Иркутского бизнесмена арестовали на 5 суток за сотрудничество с Навальным

Иркутского предпринимателя по прозвищу Че Гевара арестовали на пять суток за предоставление площадки оппозиционеру Алексею Навальному для встречи с гражданами. Соответствующее решение принял суд Иркутска

Фото: openrussia.org

Иркутского предпринимателя Дмитрия Толмачева по прозвищу Че Гевара арестовали на пять суток за предоставление площадки оппозиционеру Алексею Навальному для встречи с гражданами. Соответствующее решение принял Свердловский районный суд Иркутска.

Адвокат бизнесмена рассказал «Интерфаксу», что его клиента суд признал виновным в организации несанкционированного публичного мероприятия. По версии суда, вина Толмачева состоит в том, что он предоставил принадлежащий ему земельный участок для проведения частной встречи с Навальным.

Мэрия Иркутска считает встречу Навального с избирателями несанкционированным митингом. Горадминистрация разрешила Навальному проводить мероприятие на одной из общественных площадок в городе, однако иркутский штаб Навального счел ее неудобной, так как она находилась далеко от остановок общественного транспорта.

Встреча Алексея Навального со сторонниками в Иркутске прошла 4 ноября на территории мебельного центра «Москва». Эта площадка принадлежит Дмитрию Толмачеву.

Ранее «Общая Газета» сообщала, что накануне оппозиционного мероприятия неизвестные разместили на двери мебельного центра свиную голову и записку с предупреждением бизнесмену.

Иркутский суд также приговорил к 7 суткам административного ареста координатора городского штаба Навального Сергея Беспалова за организацию несанкционированного митинга оппозиционера.

В штабе оппозиционера заявили, что встреча в ТЦ «Москва» не может считаться несогласованной, так как проходила на частной территории.

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