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17 ноября 13:59

Убыточные энергокомпании Якутии оказали «Единой России» спонсорскую помощь на 129 млн рублей

Якутские активисты движений «Народная воля» и «Объединенная сила» написали открытое письмо и.о. секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку с требованием вернуть им 129 млн рублей

Фото: zvzda.ru

Якутские активисты движений «Народная воля» и «Объединенная сила» написали открытое письмо и.о. секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку с требованием вернуть им 129 млн рублей. Такую сумму выделили партии власти якутские энергетики в 2016 году в качестве спонсорской помощи.

Активисты в своем письме обвинили единороссов в том, что они «нагло лезут в карманы своих граждан», и добавили, что даже высокорентабельные нефтяные и газовые компании с доходами в миллиарды долларов не спонсируют партию власти в таких размерах. По мнению якутских активистов, 129 млн рублей – это самые крупные спонсорские отчисления для «ЕР» в стране.

Согласно официальной отчетности «Единой России», в 2016 году «Единая Россия» получила по 43 млн рублей от якутских компаний АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис» и ПАО «Якутскэнерго».

Глава движения «Народная воля» Эрэл Васильев сообщил, что компания «Сахаэнерго» закрыла 2016 год с убытком в 160 млн рублей, а «Якутскэнерго» - в 1,546 млрд рублей. Кроме того, в 2016 году тарифы на электроэнергию в Якутии выросли на 7,5%.

Бывший министр финансов республики Саха и член правления организации «Объединенная сила» Эрнст Березкин отметил, что в республике сейчас установлены необоснованно высокие тарифы на потребление электроэнергии. С учетом короткого светового дня потребители платят за свет очень много. «В нашем регионе зафиксирован один из самых высоких показателей неплатежеспособности населения за коммунальные услуги. Люди даже не мечтают расплатиться, они уже просто не собираются платить», - добавил Березкин.

При этом якутских энергетиков вынуждают отчислять крупные суммы на нужды «Единой России». В итоге убыточные компании перечислили по 43 млн рублей партии. «Факт в том, что «Единая Россия» за счет средств республики получила 129 миллионов рублей. В том числе эти деньги были получены за счет повышения тарифов для населения», - заявил общественник, слова которого приводит «Отрытая Россия».

Якутские активисты намерены собрать подписи с требованием вернуть деньги республике и подать коллективный иск к «Единой России» в том числе и в Европейский суд по правам человека.

«Пусть все знают, как финансируется «Единая Россия»», - заявил Эрнст Березкин.

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