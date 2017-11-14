Кремль обязал крупные компании регулярно публиковать позитивные новости
Администрация президента разослала письма в крупные компании, в которых говорится о необходимости создания позитивной информационной повестки. Новости из серии «Жизнь налаживается» понадобились Кремлю накануне президентских выборов
Администрация президента разослала письма в крупные компании, в которых говорится о необходимости создания позитивной информационной повестки. Новости из серии «Жизнь налаживается» понадобились Кремлю накануне президентских выборов.
Письма с соответствующей рекомендацией получили крупнейшие российские компании, среди которых «Роснефть», НОВАТЭК, «Сургутнефтегаз», «Газпром» и ЛУКОЙЛ.
По данным агентства Reuters, в распоряжении которого оказалось письмо из администрации президента, компании должны создавать «ленту позитивных новостей» с сообщениями форматов «было - стало» и «жизнь налаживается».
Компаниям предлагается еженедельно присылать новости о создании новых рабочих мест, объектов инфраструктуры, а также о достижениях российской науки. Особое внимание должно уделяться проектам, в которых компаниям была предоставлена поддержка государства.
«Жизнь большинства сограждан стала гораздо более спокойной, комфортной, интересной. Однако многие примеры часто оказываются вне внимания СМИ. Перед нами стоит задача тщательно и творчески подойти к отбору таких инфоповодов и тем для дальнейшего предложения СМИ», - говорится в рекомендации чиновников.