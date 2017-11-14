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Политика
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Политика
14 ноября 15:52

Кремль обязал крупные компании регулярно публиковать позитивные новости

Администрация президента разослала письма в крупные компании, в которых говорится о необходимости создания позитивной информационной повестки. Новости из серии «Жизнь налаживается» понадобились Кремлю накануне президентских выборов

Администрация президента разослала письма в крупные компании, в которых говорится о необходимости создания позитивной информационной повестки. Новости из серии «Жизнь налаживается» понадобились Кремлю накануне президентских выборов.

Письма с соответствующей рекомендацией получили крупнейшие российские компании, среди которых «Роснефть», НОВАТЭК, «Сургутнефтегаз», «Газпром» и ЛУКОЙЛ.

По данным агентства Reuters, в распоряжении которого оказалось письмо из администрации президента, компании должны создавать «ленту позитивных новостей» с сообщениями форматов «было - стало» и «жизнь налаживается».

Компаниям предлагается еженедельно присылать новости о создании новых рабочих мест, объектов инфраструктуры, а также о достижениях российской науки. Особое внимание должно уделяться проектам, в которых компаниям была предоставлена поддержка государства.

«Жизнь большинства сограждан стала гораздо более спокойной, комфортной, интересной. Однако многие примеры часто оказываются вне внимания СМИ. Перед нами стоит задача тщательно и творчески подойти к отбору таких инфоповодов и тем для дальнейшего предложения СМИ», - говорится в рекомендации чиновников.

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