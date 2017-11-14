Выборы 2018 года, или тяжкое похмелье после 7 ноября
Очередные выборы президента без выбора в России приближаются… Отечественные прокремлевские СМИ взахлеб обсуждают выдвижение на пост главы государства Владимира Путина, ну или, в крайнем случае, его преемника. Другие товарищи давно никому не интересны. Есть еще фейковые кандидаты, такие как Екатерина Гордон, Алина Витухновская, Эльвира Агурбаш…
В обсуждении этой темы отметились все, кто только мог отметиться. И в первую очередь наехали на Ксению Собчак, которая первая заявила о своем выдвижении на пост президента. «Если бы наша страна ограничивалась Рублевкой, то Собчак была бы гениальным президентом для этой страны», — заявил известный режиссер Никита Михалков. Правда, господин Михалков с его несколькими десятками слуг столь скромен, что и на Рублевке никогда ни бывал.
Однако проблема не в том, нравится и кому-то Ксения Собчак, а в том, что в стране нет политической повестки дня как таковой. Да и на Западе, судя по всему, не питают иллюзий относительно политических перемен в Российской Империи Федерации. Так, пару недель назад агентство Moody's обнародовало блистательный прогноз об участии и победе действующего президента Владимира Путина в следующих выборах. «Мы ожидаем, что Владимир Путин будет баллотироваться и победит. Мы считаем, что президент поддерживает проводимую экономическую политику. Мы видим преемственность политического и экономического курса», – считает вице-президент агентства Кристин Линдоу. Если прогноз по каким-то причинам не сбудется, всегда можно оправдаться, сославшись на фактор турбулентности…
Между тем, антиправительственные протесты по всей стране усиливаются, и властям становится все сложнее прикрываться от них отрядами «космонавтов». Президент Путин объявил на днях, что массовые демонстрации протеста, не что иное, как истерика. Но статистика – упрямая вещь. Количество протестов в стране по сравнению с началом 2017 года выросло почти на две трети, сообщается в обнародованном на днях докладе Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР). Социально-экономические протесты больше всего распространены в России: за истекший период (с июля по сентябрь) в стране прошло 312 таких протестов. На втором месте, соответственно, политические протесты – их насчиталось 106. Власти не скрывают своего разочарования: сколько «психов» (читай либералов) не сажай в психушку и не отправляй на исправительные работы, их меньше не становится. Для тех, кто пережил эпоху «застоя», все это создает устойчивое ощущение «дежавю». Правда, сейчас есть еще «обманутые дольщики», а также те, кому вовремя не выплатили зарплату. Ну и сторонники Greenpeace и иные борцы за чистоту окружающей среды…
Тем временем, российские СМИ продолжают публиковать составленные заранее рейтинги доверия политикам. Однако, несмотря на задействованный административный ресурс, получается не очень складно. На первом месте, разумеется, Владимир Путин с 52% голосов. Затем идет Сергей Шойгу… Про коммунистов разумеется не забыли – у них 13%, затем ЛДПР – что-то более 10%, ну и, наконец, эсеры с рейтингом в 4 %. Остальным кандидатам, таким, как Ксения Собчак, предлагается роль статистов, которые не наберут и одного процента голосов. Тем не менее, кандидат «против всех» должен был появиться, и он появился…
Так или иначе, безальтернативные выборы – это путь в никуда. И чем дальше зайдут прокремлевские чиновники в организации «управляемой демократии», тем более страшной будет развязка… В конечном счете, превращение предвыборной кампании 2017 года в фарс чревато непредсказуемыми последствиями…
Ну а пока историк Дмитрий Киселев рулит, именно он определяет общественное мнение в этой стране. Но сейчас речь не об этом. Речь идет об определении ключевой фигуры, которая, возможно, станет символом «несистемной» оппозиции на предстоящих выборах. Между тем, лидеру оппозиции блоггеру Алексею Навальному было отказано в разрешении участвовать в президентских выборах. На всякий случай, чтобы не вводить неустойчивый электорат в искушение… Тем более, что и в провинции накопилось много вопросов к коррумпированным чиновникам от власти.
Известный блоггер и борец с коррупцией несколько месяцев ведет предвыборную агитацию, опираясь на своих соратников (прямо как Ленин в октябре). Доблестные правоохранители арестовывают активистов и волонтеров Навального, конфискуют листовки и брошюры. Так называемые «ватники» без всякого поощрения ос стороны властей атакуют оппозиционеров по всей России.
Что же касается традиционных думских фракций и их лидеров, то их рейтинги падают, и их политическое будущее весьма туманно. «Зюганов очень боится, что на президентских выборах он может набрать меньше голосов, чем КПРФ на парламентских», - такое мнение высказал накануне Генеральный секретарь «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Вместе с тем, коммунисты по-прежнему являются частью предвыборной массовки. КПРФ не зря называют правой буржуазной партией. Очевидно, что положения научного социализма глубоко чужды нынешнему руководству КПРФ. Изначально коммунистическое движение было основано на борьбе с государством как таковым. Тем не менее, КПРФ во всех политических и экономических позиций выступает с охранительных позиций. Даже если коммунисты, не дай Бог, вдруг выиграют выборы, им придется найти способ отдать законное первое место единороссам. Другие левые партии никогда не пошли бы на такое унижение. «Плыли, плыли, вдруг остановка, прямо скажем, очень неловко», - скажет герой фильма «Верные друзья».
Другой вероятный кандидат в президенты – лидер Движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Но, так или иначе, в основном речь идет о кандидатах, которые, в лучшем случае, могут рассчитывать на 10%.
В то же время либеральная оппозиционная партия – «Яблоко» пока остается в тени. Тем не менее, не стоит ее сбрасывать со счетов, даже при наличии всевозможных «но». По сравнению с предыдущими выборами можно говорить об увеличении спектра политических сил, для традиционных политических партий это тревожный симптом. Партия "Яблоко" давно потеряла знамя ведущей партии от либеральной оппозиции. Собчак уже выдвинулась на выборы в качестве кандидата в президенты, и хотя ее считают проектом Кремля, она может предложить Явлинскому только отдать свои голоса за нее, как бы банально это не звучало. При сохранении нынешнего политического расклада голоса либералов будут разделены, что вполне устраивает власть.
Вместе с тем, данные недавних соцопросов говорят о росте безразличия и политической апатии в обществе. По данным социологов, президентские выборы в РФ, которые состоятся весной 2018 года, интересуют 69% граждан страны. 26% опрошенных не проявили интереса к теме выборов. При этом 45% верят, что их жизнь может измениться к лучшему. 42% респондентов опасаются ухудшения ситуации в стране.
Политическая интрига искусственно создается кремлевскими властями, но истинных участников борьбы за кресло президента пока не видно. Тем не менее, прогресс налицо: если раньше вопрос о кандидатуре на пост генерального секретаря КПСС даже не обсуждался (за исключением узкого состава Политбюро), то теперь появилась хоть какая-то альтернатива. Как правило, на парламентских и президентских выборах вторые места занимали деятели от всем известных партий лояльной властям оппозиции: коммунистов, ЛДПР и справедливороссов. Однако до конца 2017 года можно ожидать выдвижения новых претендентов от оппозиции на почетное второе место (а может быть, и на первое!). Президентская кампания не обещает быть скучной…