Власти выделят около 10 млрд рублей на улучшение жилищных условий чиновников
Власти, которые не могут изыскать средства на решение проблем обманутых дольщиков, без проблем нашли деньги на улучшение жилищных условий государственных служащих. На эти цели в ближайшие три года из федерального бюджета будет выделено 9,5 млрд рублей
Российские власти, которые не могут изыскать средства на решение проблем обманутых дольщиков, без проблем нашли деньги на улучшение жилищных условий государственных служащих. На эти цели в ближайшие три года из федерального бюджета будет выделено 9,5 млрд рублей.
С 2009 года на улучшение жилищных условий чиновников было выделено порядка 30 млрд рублей, однако очередь на получение субсидии продолжает расти. В 2018 - 2020 годах из федерального бюджета ежегодно будет выделяться по 3,16 млрд рублей на «мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих».
Соответствующую поправку в понедельник, 13 ноября, одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам. Второе чтение проекта федерального бюджета в нижней палате парламента назначено на 17 ноября.
Претендовать на получение субсидии на улучшение жилищных условий может чиновник со стажем государственной службы не менее трех лет. Причем получить субсидию от государства на жилье можно только один раз за все время службы.
Сотрудники министерств и ведомств могут претендовать на субсидию в случае, если они не имеют собственной жилплощади или живут в квартирах, где общая площадь в среднем составляет менее 15 кв. м на человека, в коммунальной квартире или общежитии.
Госслужащие категории «руководители» и «помощники» могут получить субсидию без учета этих условий, но по решению руководителя соответствующего ведомства, сообщает РБК.
Обычно деньги перечисляются на банковский счет чиновника, а потратить их можно на приобретение готового жилья или на строительство нового. В течение месяца с момента регистрации права собственности на новое жилье чиновник обязан отчитаться перед руководством.
По данным Минстроя, с 2011 по 2016 год на жилищные субсидии для госслужащих было выделено 28,07 млрд рублей. В этот период субсидию получили 4997 человек. В 2017 году на эти цели из бюджета выделено 3,2 млрд рублей. На эти деньги улучшить жилищные условия смогут 510 человек.