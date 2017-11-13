Губернаторам указали на место
Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) обнародовало рейтинг влияния глав субъектов России за октябрь 2017 года. Результаты показали закономерное усиление позиций некоторых недавно назначенных врио глав регионов и тех губернаторов, которые, несмотря на упорные слухи о возможной скорой отставке, усидели в своих креслах. Факторы ослабления также не отличаются новизной – глав регионов подводит срыв начала отопительного сезона и общая неудовлетворенность населения уровнем жизни.
В лидерах рейтинга по-прежнему Сергей Собянин (мэр Москвы), Рамзан Кадыров (глава Чеченской Республики), Георгий Полтавченко (губернатор Санкт-Петербурга), Владимир Якушев (губернатор Тюменской области) и Алексей Дюмин (губернатор Тульской области). Единственным изменением в первой пятерке стало усиление позиции Полтавченко.
Сергей Собянин крепко обосновался на первом месте, чему способствовало его недавнее заявление о желании участвовать в выборах мэра, что означает отказ от претензий на место премьер-министра. Это несколько сглаживает его напряженные отношения с рядом представителей федеральной элиты.
Среди тех, кто поднялся в рейтинге, стоит отметить главу Татарстана Рустама Минниханова, который переместился с 9 на 7 место, и главу Башкирии Рустэма Хамитова – он «подрос» с 10-го до 9-го места после сообщения о выплате 6,6 млрд рублей дивидендов от «Башнефти» в республиканский бюджет. Глава Мордовии Владимир Волков «подвинулся» вверх на 4 пункта.
Наибольший рост влияния среди новых врио показал Дмитрий Азаров (Самарская область). Скачок с 41-го на 14-е место произошел благодаря замене мэра Самары, формированию областного правительства, мерам по укреплению сотрудничества с представителями социальной сферы, а также снижению напряженности в отношениях местных элит.
Укрепляет позиции и врио главы Дагестана Владимир Васильев – он вошел в группу губернаторов с очень сильным влиянием (20-е место). Очевидная поддержка Москвы и значимость самого региона не могли не повлиять: приход Васильева связывают с экономическим развитием и борьбой с коррупцией.
Также высокий старт показали врио главы Красноярского края Александр Усс (25-е место), врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (скачок с 51-го на 31-е место) и врио главы Ненецкого АО Александр Цыбульский (с 68-го на 35-е место), опровергнувший слухи об объединении округа с Архангельской областью.
Как пояснил ведущий аналитик АПЭК Михаил Нейжмаков, в рейтинге глав регионов можно выделить как ситуативные колебания, так и тенденции более долгосрочные или имеющие большую перспективу. По его словам, к ситуативным колебаниям можно отнести, например, претензии к началу отопительного сезона, которые негативно сказались на позициях ряда сибирских, дальневосточных губернаторов, а также глав экономически проблемных регионов. Другой яркий пример – падение в рейтинге АПЭК показателей ряда губернаторов, еще в сентябре подтвердивших полномочия на выборах.
«На самом деле их позиции просто возвращаются примерно к довыборному уровню. Было усиление на фоне завершившейся кампании и избавления от приставки «врио» в сентябре. А в октябре в их регионах просто не произошло крупных позитивных событий, потому и их позиции в рейтинге стали слабее. Есть тенденции и более долгосрочные. Например, удерживает позиции в пятерке губернаторов с самым сильным влиянием Алексей Дюмин. Внимание прессы к тульскому губернатору в течение осени только укрепляет его влияние», - отметил представитель АПЭК.
По оценкам Нейжмакова, в ближайшем будущем фактором риска могут стать внутриэлитные конфликты в регионах, где назначены новые врио губернаторов. Это может привести к возрастанию информационных атак против новых глав, полагает он. «Есть и регионы с застарелыми социально-экономическими проблемами, которые вряд ли можно связывать только с работой их действующих глав, но, тем не менее, на позициях их губернаторов это тоже будет сказываться. Отметим, например, Забайкалье, Мурманскую или Амурскую области», - комментирует Нейжмаков.
После завершения осеннего «губернаторопада» в корпусе региональных руководителей сформировалась новая конфигурация, сообщает представитель АПЭК в Башкирии Дмитрий Михайличенко. «В ней такие губернаторы как А. Дюмин или Д. Миронов выглядят уже не как новички, а опытные и, в то же время, перспективные губернаторы. Им, в свою очередь, бросает вызов новая волна технократов», - сообщил эксперт.
В целом эксперты неоднозначно оценивают результаты октябрьского рейтинга АПЭК.
Так, по мнению генерального директора фонда «Прикладная политология» Сергея Смирнова, влиятельность руководителей регионов на федеральном уровне – один из самых сложноопределяемых и противоречивых показателей, причем один из самых непубличных.
«Понятно, что у попавших в первую десятку глав субъектов федерации степень их влияния во многом определяется или масштабами (Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край), или важностью/особенностями возглавляемых ими регионов (Чечня, Татарстан, Башкирия). Фактически единственным исключением из этого правила является губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В первую очередь за счет своей предыдущей карьеры и причастности к крымским событиям. При этом за то время, что он возглавляет Тульскую область, Дюмин не совершил каких-либо ошибок, которые могли бы негативно отразиться на его влиятельности», - пояснил Смирнов. По его словам, Дюмин не допускает внутриэлитных конфликтов, обеспечивает высокую управляемость регионом. В области нет социального протеста и наблюдается социально-экономический рост.
Также эксперт отметил, что по аналогичным причинам («за прошлые заслуги») в группу губернаторов с очень сильным влиянием попадал врио главы Дагестана Владимир Васильев (20-е место) и врио главы Красноярского края Александр Усс (25-е место).
«Впрочем, и многие губернаторы-назначенцы оказались в этом рейтинге на довольно высоких позициях и уж точно выше тех, на смену кому они пришли. То есть проект по омолаживанию губернаторского корпуса за счет так называемых технократов пока что вполне себя оправдывает», - подчеркнул Смирнов.
Однако отдельные эксперты указывают на необычные тренды в региональном политическом пространстве. «В первую очередь удивил рост главы Татарстана. В первом полугодии было несколько конфликтов, связанных с ним. Это и заочная полемика с правительством РФ о межбюджетных отношениях, и сложный процесс непродления договора между РФ и республикой. Все эти факторы скорее играли на снижение позиции Минниханова. Но судя по рейтингу, эти кризисы преодолены», - считает генеральный директор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский.
А вот рост в рейтинге новых врио губернаторов, по его мнению, скорее естественен: «Сказывается эффект «медового месяца», они пока не ввязались в местные элитные конфликты, не показали свои негативные качества, поэтому эксперты, как правило, их оценивают со знаком плюс. Свое реальное место в рейтинге врио займут только в течение года после выборов. Но тем и хорош рейтинг, что можно будет сравнить начальные позиции, место сразу после выборов и позицию через год после голосования».
Эксперты сходятся во мнении, что результаты рейтинга, в первую очередь, свидетельствуют о высокой эффективности глав регионов из «путинского набора». Молодые менеджеры делом показывают свои умения, знания и устремления. «И еще вопрос, кто из них будет у нас следующим номером один. А такая конкуренция для страны только на пользу», - констатировал председатель совета директоров консалтинговой группы «РосПолитКонсалт» Игорь Титов.