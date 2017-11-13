Спикера Госдумы попросили опубликовать данные о депутатских запросах
Лидер московского отделения «Яблока» и руководитель Центра антикоррупционной политики партии Сергей Митрохин обратился к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой обнародовать статистику по депутатским запросам за текущий год
Лидер московского отделения «Яблока» и руководитель Центра антикоррупционной политики партии Сергей Митрохин обратился к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой обнародовать статистику по депутатским запросам за текущий год. В партии подозревают, что народные избранники используют депутатские запросы для продвижения своего бизнеса и личных интересов.
Сергей Митрохин отметил, что деятельность народных избранников во многом закрыта от общества, а многие депутатские запросы связаны с теневым лоббизмом.
Так, депутат Наталья Поклонская направила более 40 запросов в Генеральную прокуратуру с просьбой запретить показ художественного фильма «Матильда» Алексея Учителя только лишь потому, что сама она является почитательницей святого мученика Николая II.
Еще один депутат Андрей Палкин, который по уровню доходов является самым богатым парламентарием, делал запросы в надзорные органы в интересах семейного бизнеса. Это подтвердили и в прокуратуре. Ведомство ранее направило в Госдуму обращение с просьбой провести проверку в отношении г-на Палкина.
В ЦАП указали и на торговлю депутатскими запросами. Так, стоимость запроса в силовые структуры обойдется заказчику в сумму около 600 тысяч рублей. При этом направлять запросы могут не только сами депутаты, но и их помощники, у которых есть бланки и факсимиле депутатов.
В этой связи партия «Яблоко» просит публиковать депутатские запросы (за исключением персональных данных), дату и тему запросов, данные исполнителя. Это поможет сделать деятельность парламентариев более прозрачной для общества, а также минимизировать злоупотребления депутатами своим статусом.