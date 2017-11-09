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09 ноября 18:07

Власти Саратова отказали штабу Навального в проведении митинга по несуществующей статье

Координатор саратовского штаба Алексея Навального Михаил Мурыгин сообщил, что чиновники обосновали отказ в согласовании акций положением, которого нет в федеральном законе о митингах

Администрация города Саратова отклонила все 2018 заявок регионального штаба Алексея Навального на проведение митинга-встречи с оппозиционером. Координатор саратовского штаба Михаил Мурыгин сообщил, что чиновники обосновали отказ в согласовании акций положением, которого нет в федеральном законе о митингах.

«Нам ответили, что наши заявки не соответствуют требованием статьи 7.4 ФЗ-54 «О шествиях и митингах». Но такой статьи просто нет в этом законе. Сейчас мы готовим групповое обращение в суд и прокуратуру», - сообщил Мурыгин порталу  Znak.com.

«Ответить, как обычно, что все заявленные нами площадки хронически заняты, в мэрии уже не могут. Но им ничего не мешает потом сослаться на несоответствие статье 7.5 и так до бесконечности», - отметил координатор саратовского штаба Навального.

Ранее саратовская горадминистрация отказала оппозиционерам в проведении митинга под предлогом того, что все площадки под публичные мероприятия уже заняты. Тогда штаб Навального решил подать 2018 заявок на разные даты. На прием такого количества заявок у сотрудников мэрии ушло двое суток.

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