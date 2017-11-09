В России официально появится каста высокопоставленных чиновников
В России может официально появиться каста высокопоставленных чиновников. С такой инициативой выступили специалисты РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте)
В России может официально появиться каста высокопоставленных чиновников. С такой инициативой выступили специалисты РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте).
Эксперты РАНХиГС предложили в рамках реформы государственного управления официально создать касту высокопоставленных чиновников. В ранге госслужащих должны остаться в основном чиновники, которые принимают ключевые решения, сообщают «Ведомости».
Чиновники из «касты избранных» будут иметь как дополнительные льготы, гарантии и надбавки к зарплате, так и высокую ответственность наряду со значительными ограничениями.
Мотивация чиновников из высшей касты должна быть связана с «ожиданием служения обществу».
Все остальные будут работать в условиях, «приближенных к бизнесу». Оплату труда «простых» чиновников планируется максимально приблизить к рыночным условиям, а премии напрямую привязать к эффективности работы.