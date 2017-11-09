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Политика
09 ноября 12:57

В России официально появится каста высокопоставленных чиновников

В России может официально появиться каста высокопоставленных чиновников. С такой инициативой выступили специалисты РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте)

В России может официально появиться каста высокопоставленных чиновников. С такой инициативой выступили специалисты РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте).

Эксперты РАНХиГС предложили в рамках реформы государственного управления официально создать касту высокопоставленных чиновников. В ранге госслужащих должны остаться в основном чиновники, которые принимают ключевые решения, сообщают «Ведомости».

Чиновники из «касты избранных» будут иметь как дополнительные льготы, гарантии и надбавки к зарплате, так и высокую ответственность наряду со значительными ограничениями.

Мотивация чиновников из высшей касты должна быть связана с «ожиданием служения обществу».

Все остальные будут работать в условиях, «приближенных к бизнесу». Оплату труда «простых» чиновников планируется максимально приблизить к рыночным условиям, а премии напрямую привязать к эффективности работы.

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