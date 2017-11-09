Будущих губернаторов научили бросать гранаты и ложиться под движущийся БТР
Участники тренинга Высшей школы государственного управления РАНХиГС по подготовке президентского кадрового резерва прошли военную подготовку в тренировочном комплексе «Кубинка»
Участники тренинга Высшей школы государственного управления РАНХиГС по подготовке президентского кадрового резерва прошли военную подготовку в тренировочном комплексе «Кубинка».
Будущие губернаторы и претенденты на другие высокие государственные посты в ходе учений прыгали с парашютной вышки, стреляли из автоматов и пистолетов, бросали гранаты. Кроме того, чиновникам пришлось ложиться под движущийся БТР.
В военном тренинге приняли участие около 40 человек, в том числе депутаты Госдумы Иван Абрамов (ЛДПР) и Антон Гетта («Единая Россия»), первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих и заместитель министра строительства Андрей Чибис, сообщает РБК.
Тренинг в «Кубинке» является частью учебной программы по подготовке кадров для назначения на высокие государственные должности.
Ранее сообщалось, что претенденты на попадание в президентский кадровый резерв в рамках тренинга прыгали с семиметровой скалы на водопадах в горах Сочи.