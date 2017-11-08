Правительство выделит 210 млн рублей на создание детского политического канала
Информация о выделении средств ФГУП «Информационное телеграфное агентство» (ИТАР-ТАСС) содержится в проекте федерального бюджета на 2018–2020 годы. В течение трех лет на создание детского политического канала ТАСС будет получать по 70 млн рублей
Правительство выделит ИТАР-ТАСС субсидию в размере 210 млн рублей на создание канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей. Средства на создание детского политического канала выделят из тех денег, которые должны пойти на финансирование высшего образования.
Информация о выделении средств ФГУП «Информационное телеграфное агентство» (ИТАР-ТАСС) содержится в проекте федерального бюджета на 2018–2020 годы. В течение трех лет на создание детского политического канала ТАСС будет получать по 70 млн рублей.
Деньги предназначены на «финансовое обеспечение создания и организационно-техническое сопровождение специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8–16 лет».
Отметим, что после массовых протестных митингов с участием большого числа старшеклассников и студентов, организованных оппозиционером Алексеем Навальным, российские власти стали больше внимания уделять молодежной политике.
Так, президент Владимир Путин стал чаще проводить встречи с молодежью, депутаты Госдумы приглашать популярных среди молодежи блогеров, а кремлевские политтехнологи заказали у звезд соцсети Instagram серию постов о медицине, дорогах, образовании и т.д. под общим хэштегом #ЖизньНалаживается.