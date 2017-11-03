Подследственный мэр Владивостока Игорь Пушкарев подал в отставку
Мэр Владивостока Игорь Пушкарев, находящийся под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе, сообщил о своем уходе в отставку. Ранее глава города был временно отстранен на период расследования
Мэр Владивостока Игорь Пушкарев, находящийся под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе, сообщил о своем уходе в отставку. Ранее глава города был временно отстранен на период расследования.
«Сегодня я принял для себя решение о досрочном сложении полномочий главы Владивостока. Я прекрасно понимаю, что город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперед нужными темпами. Поэтому считаю, что на данный момент - это решение будет правильным, не только для меня, но и для города и его жителей», - сообщил Игорь Пушкарев.
Исполняющим обязанности главы Владивостока является Алексей Литвинов. После официальной отставки Пушкарева в городе будет запущена процедура выборов нового главы администрации.
Теперь уже бывший мэр Владивостока также заявил, что намерен доказать свою невиновность в суде и прекратить тенденцию, согласно которой все руководители столицы Приморья уходили в отставку со скандалами либо уголовными делами.
Напомним, Игорь Пушкарев находится под арестом с лета 2016 года. Чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе.
По версии следствия, с 2009 по 2016 годы Игорь Пушкарев обеспечил приобретение строительных материалов подведомственному администрации города муниципальному унитарному предприятия «Дороги Владивостока» в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний «Востокцемент».