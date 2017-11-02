«Единая Россия» обязала каждого партийца привести на выборы по 10 избирателей
Партия «Единая Россия» решила повысить явку избирателей на выборах президента в марте 2018 года с помощью приемов сетевого маркетинга. Каждый член партии должен не только сам явиться на избирательный участок, но и привести с собой 10 человек
Партия «Единая Россия» решила повысить явку избирателей на выборах президента в марте 2018 года с помощью приемов сетевого маркетинга. Каждый член партии должен не только сам явиться на избирательный участок, но и привести с собой 10 человек. С учетом высокой численности в партии такой способ действительно может сработать.
Действующий президент страны Владимира Путин, скорее всего, будет баллотироваться на новый срок в качестве самовыдвиженца. Однако «Единая Россия» не только публично объявит о поддержке Путина на выборах, но и мобилизует все свои ресурсы на повышение явки, чтобы действующий президент переизбрался с высоким результатом.
Партия власти планирует возобновить проект по стимулированию явки в день голосования «1 плюс 10». Каждый член партии должен привести на избирательные участки десять избирателей и отчитаться об этом своему руководству, сообщает «КоммерсантЪ».
Прием из сетевого маркетинга уже использовался на выборах в Госдуму в 2007 году и на выборах президента в 2008 году. Сейчас в рядах «Единой России» насчитывается около 2 млн человек, поэтому прием «1 плюс 10» может существенно повысить явку избирателей.
Кроме того, руководство «Единой России» перед выборами президента обещает увеличить финансирование своих отделений в регионах, чтобы партийцы на местах активней помогали Владимиру Путину переизбраться с высоким результатом.
Согласно плану кремлевских политтехнологов, Владимир Путин должен набрать на выборах не менее 70% голосов избирателей при явке также не менее 70%. Президентские выборы 2018 года должны фактически стать «референдумом о доверии Путину».