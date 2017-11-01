Мой вице-премьер
Приснился мне давеча вице-премьер. Противный такой, от одного вида его жить не хочется. Да и поведением не лучше. Весь сон стращал меня, чего-то все время требовал, какие-то миллионы, ничего хорошего в будущем не обещал, даже не сказал, чтобы я держался. А как звать его – и не знаю, сказали просто: вице-премьер. Проснулся просто в ужасе, кинулся сразу к компьютеру – выяснить, кто же это такой хороший во всех отношениях. Всех перебрал, и вице-премьеров и даже министров (на всякий случай), начальников всяких там госкорпораций, в общем всех наших решал – и все мимо. У всех лица приятные, честные, дружелюбные (особенно на встречах с народом), а этого, похожего на урку, нету.
Может, думаю, он украинский вице-премьер? Тогда это совсем другое дело, тогда понятно. Прошерстил и украинских – но, увы, не нашелся и там.
Но что интересно-то: проснулся я от него в ужасе, а день выдался ну просто на славу. И все-то у меня получалось, и все-то мне были рады, ни разу никто не обманул, не кинул… Даже премию внеочередную дали. И подумал: хоть бы мне этот страшный вице снова приснился, раз такие последствия наяву возникают.
И – приснился, красавец. И снова пугал меня, оскорблял, снова миллионы требовал, пальцы мне выламывал, даже, по-моему, сожрать меня в прямом смысле пытался, но, видно, кого-то поаппетитней нашел… А наутро гляжу – опять сплошная везуха. И подъем творческий, и проекты всякие креативные в голове возникают, и женщины вовсю пялятся…
Во дела-то, думаю. Как бы мне этого вицика так называемого почаще в своих снах видеть. Занятие, конечно, тоже не из приятных, кто ж не любит сладко подрыхнуть? Но раз такое дело – черт с ними, с этими сновидениями, пусть гнобит меня там на все лады, главное, чтобы наяву клево было. Может, и миллионы у меня когда-нибудь появятся – не зря же он с меня их требовал.
А то ведь с этими хорошими, да сочувствующими, которые только о благе народа думают, так, видно, и буду от индексации до индексации перебиваться.