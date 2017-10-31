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Политика
Турецкий вирус шагает по России
Авторская колонка
31 октября 16:43
Гудков Геннадий

Политик, экс-депутат ГД, бывший член президиума партии "Справедливая Россия"

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По щучьему хотению

Вы слышали, чтобы караси жаловались щуке на ... щуку? Дескать, проявляешь ты излишний аппетит да алчность, а это -нехорошо, негуманно, не по-европейски. Карасям совсем житья в пруду не стало: чуть зазевался, и ты уже обед. Или ужин, в зависимости от времени суток. Надо бы как-то регламентировать процедуру поедания своей добычи, ввести этические ограничения: например, заглатывать карася не с головы, а с хвоста (или наоборот), использовать специи и столовые принадлежности. Вот тогда будет не стыдно перед соседями, ведь наш пруд борется за звания цивилизованного!

Сегодня Совет по правам человека при президенте РФ докладывал самому президенту о ситуации с выборами в России. Может, я не прав, но мне нынешний «компромиссный» доклад президенту РФ сильно напоминает жалобу делегацию карасей, приплывших с челобитной к щуке в вышеупомянутом пруду. Представляю, как веселится хищница, перелистывая перечень своих прегрешений. 
Владимир Путин пятый срок у власти, собирается на шестой. Чтобы править долго, он изменил сроки в Конституции с 4-х на 6 лет и, посадив ненадолго на трон «плюшевого» Медведева, прекрасно обошел ограничение в «два срока подряд», хотя даже козе понятно, что написано в Конституции совсем про другое.

Владимир Путин как президент РФ уничтожил в стране политическую конкуренцию и честные выборы; он глубоко внедрил в ее политическую практику самую грязную технологию — использование рычагов власти для ее узурпации, стыдливо называемую «административным фактором». Именно с его подачи в стране фактически уничтожена свобода слова, де-факто введена политическая цензура, когда критика власти приравнена к подрыве основ государственности. Именно при нем полностью уничтожено муниципальное самоуправление, отменены выборы мэров и губернаторов. Конечно, все это прикрыто, как фиговым листком, различными дискриминационными фильтрами и барьерами, внедренными властью «по просьбам трудящихся» для «защиты от криминала».

В результате на последних выборах набившая всем оскомину декоративная партия чиновников и должностной номенклатуры показала фантастические результаты, с которыми могут соперничать разве что достижения безальтернативных выборов времен СССР и КПСС. Застой во власти, деградация политической системы и уничтожение конституционных основ демократии(народовластия) в России — вот результат желания Путина править вечно.

На этом фоне доклад СПЧ о ситуации с выборами главному виновнику их разгрома выглядит даже не смешно — а очень грустно. Особенно потешными кажутся споры «включать недостаточную прозрачность голосования на местах в текст доклада или нет?» Какая к черту «недостаточная прозрачность», если всем известно, что в Москве всего полтора месяца назад к голосующим по месту жительства в день голосования за 30 минут до прибытия урны прибегал соцработник с «нужными фамилиями»?! А во время кампании по команде вице-мэра Раковой ГБУ «Жилищник» вытряхивало с помощью специальных отмычек из почтовых ящиков горожан «вражескую агитацию», срывало «чужие» плакаты, расклеивало «своих», а соцслужба неутомимо разносила агитацию едроссов. Вам об этом не докладывали, господин президент? Также как и о том, что все СМИ не участвовали в освещении выборов, зато с утра до ночи пиарили достижения Собянина и его кандидатов? Увы, это лишь малая толика масштабных нарушений и прямых фальсификаций выборов в стране.

Я представляю, как веселится президент, выслушивая доклады правозащитников, как он с трудом сдерживает себя, чтобы не рассмеяться. Ведь он прекрасно осведомлен о всех «художествах» своих подчиненных: ведь же стараются по его велению, по «щучьему хотению», чтобы президент мог править столько, сколько захочет. Ведь теперь из уст царедворцев мы точно знаем: «Путин — это Россия! Нет Путина — нет России». 
Страшно даже подумать, что это может оказаться реальным: ведь правящая уже почти 20 лет верхушка действительно способна довести Россию до разрушения и распада. Но, боюсь, в докладе СПЧ об этом — ни слова.

P.S. Я положительно отношусь к работе СПЧ, знаю лично и уважаю его председателя Михаила Федотова и ряд других членов Совета. Просто ситуация с выборами, вернее, с их отсутствием в России настолько опасная и катастрофическая, что впору по этому поводу бить в набат и требовать немедленной отставки всех повинных в творимых безобразиях.

P.P.S. Прочел, что президент Путин намеревался сегодня поучаствовать в открытии «стены памяти» жертв политических репрессий. Это правда? Человек, по вине которого в России снова появились жертвы политических репрессий, лицемерно чтит память их предшественников?! Или я чего-то перепутал?

Источник - www.facebook.com/GenGudkov

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