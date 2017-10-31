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Политика
31 октября 00:16

Жители района Зюзино обвинили «Единую Россию» в саботаже работы новоизбранного совета депутатов

Москвичи, проживающие в районе Зюзино, обратились к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой найти управу на бывших муниципальных депутатов от «Единой России», которые мешают работе новоизбранного совета района

Москвичи, проживающие в районе Зюзино, обратились к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой найти управу на бывших муниципальных депутатов от «Единой России», которые мешают работе новоизбранного совета района. Глава округа Зюзино Валентин Щербаков, которые не смог переизбраться в муниципальный совет, отказывается сложить полномочия и мешает проведению выборов нового района.

Обращение в мэрию подписали более ста жителей Зюзино. Они потребовали от «Единой России» перестать саботировать работу нового совета депутатов, который был избран в сентябре текущего года.   

По итогам выборов «Единая Россия» получила 7 мандатов в совете Зюзино, а независимые депутаты – 8 мандатов. Мундепы до сих пор не могут избрать главу совета, который также становится главой округа. Пока удалось избрать только  зампреда совета. Эту должность заняла самовыдвиженец Наталья Чернышева, сообщает «КоммерсантЪ».

Прежний глава Зюзино Владимир Щербаков отказывается подписывать принятые депутатами решения, не отдает печать, а переизбранные семь депутатов от «Единой России» подчиняются ему. Единороссы ссылаются на письмо из прокуратуры Москвы, в котором неизбравшемуся главе разрешено продолжить занимать пост.

Муниципальные депутаты от оппозиции винят в сложившейся ситуации московское правительство, которое проводит кампанию по дискредитации и подрыву работы независимых советов депутатов. Депутат Константин Янкаускас заявил, что народные избранники готовы отстаивать свою правоту в Конституционном суде.

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