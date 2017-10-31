Власти Хакасии пожаловались на беспредел со стороны сотрудников ФСБ
Власти Хакасии пожаловались на давление со стороны силовых ведомств, в частности, Федеральной службы безопасности РФ. По мнению региональных чиновников, силовики ведут незаконную оперативную работу и проводят обыски без соответствующего разрешения
Власти Хакасии пожаловались на давление со стороны силовых ведомств, в частности, Федеральной службы безопасности РФ. По мнению региональных чиновников, силовики ведут незаконную оперативную работу и проводят обыски без соответствующего разрешения. Ранее на беспредел со стороны правоохранительных органов жаловались власти Мурманской области.
Спикер Верховного Совета республики Хакасия Владимир Штыгашев накануне сообщил, что сотрудники ФСБ пришли в здание парламента, изъяли документы без постановления суда и вообще «могут прийти за каждым».
Депутаты также выразили недоумение по поводу возбуждения уголовных дел в отношении региональных чиновников и считают, что силовики, таким образом, пытаются оказать на них давление.
Так, за последний месяц в Хакасии были задержаны глава комитета по экологии Верховного Совета Владимир Нырцев и бывший руководитель управления имущественных отношений Усть-Абаканского района Владимир Обижаева. В самом Верховном Совете прошли обыски, во время которых изъяли 18 томов документов, сообщает портал «Тайга.Инфо».
Владимир Штыгашев считает, что за силовиками стоит «заказ бизнеса», так как многие республиканские депутаты занимаются строительным бизнесом.
«Решили атаковать депутатов. Никаких там нет ограничений, не уведомляют, что арестовали, что задержали. Не уведомляют Верховный Совет, ни председателя, никого. Я думаю зря они начинают. Я хотел сказать, чтобы служили закону, служили Отечеству, а ни каким-то частным интересам», - заявил возмущенный спикер парламента Хакасии и пообещал написать жалобу главе ФСБ на превышение полномочий со стороны его подчиненных.
Владимир Нырцев и Владимир Обижаев проходят по делу о мошенничестве при строительстве жилья для детей-сирот. По версии следствия, ущерб от продажи квартир администрации Усть-Абаканского района по завышенной стоимости составил 7 млн рублей.
Примечательно, что не так давно на беспредел со стороны силовых ведомств пожаловалась губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Глава региона рассказала о проведении силовиками «акций устрашения», цель которых – принудить ее к уходу в отставку.
По словам губернатора, давление со стороны силовиков связано с ее «принципиальной позицией» по целому ряду вопросов, в том числе по вопросам приватизации муниципального имущества на территории Мурманска, аффилированности ряда коммерческих структур с муниципальными чиновниками.
С таким заявлением Марина Ковтун выступила после задержания ее бывшего заместителя Игоря Бабенко по делу о хищении средств, выделенных на нужды правительства Мурманской области.
Ранее силовики задержали бывшего замглавы аппарата правительства региона Эдуарда Никрашевского и бывшего замначальника управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области Георгия Благодельского.