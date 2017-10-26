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Политика
Московские чиновники закупили в Германии березки и дождевых червей
Авторская колонка
26 октября 00:51
Быков Дмитрий

Российский писатель, журналист, поэт, кинокритик, биограф Б. Л. Пастернака.

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Хайперша Собчак

Писать теперь придется о Собчак:
Шум постоянен, хайп ежеминутен.
Мы исчерпали рифмы к слову «Путин»,
И наше дело, в сущности, табак.
А на «Собчак» – лишь память я напряг,
И понеслось: кулак, ГУЛАГ (с чего бы?),
Иссяк, запряг, напряг, набряк (от злобы),
Косяк, никак, чувак, общак, форшмак…

Он утомил – она свежа, чиста,
Жизнь начинает с нового листа –
Не хочешь быть рабом, так и не будь им!
Все за нее – юнцы и полусвет.
И даже жаль, что в шесть ближайших лет
Опять искать придется рифму к «Путин».

Есть два лица у нынешней России,
Вне Путина Россия тоже есть,
И это цифры лживые, кривые – 14 на 86.
Есть только два серьезных кандидата –
Ж., М. и З. мы можем не считать.
Он небогат – зато она богата,
Красива, состоятельна и мать.

Хоть у обоих питерская школа,
Но в остальном судьба их развела:
Два образа, два возраста, два пола,
Две головы российского орла:
Мураш и стрекоза! Тамбов и Ницца!
Я думаю, им надо пожениться.

Источник - «Собеседнике»

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