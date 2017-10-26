Меню
Политика
Воронежская область - это семейный свинокомплекс со счетами в оффшорах
Политика
26 октября 00:16

Петербургский ЗакС потратил 18 млн рублей на экспертизу собственных законопроектов

Парламент Санкт-Петербурга с 2013 года потратил 18 млн рублей из городского бюджета на проведение экспертизы законопроектов. Деньги потрачены, однако о результатах экспертизы информации найти не удалось

Фото: m.saint-petersburg.ru

Парламент Санкт-Петербурга с 2013 года потратил 18 млн рублей из городского бюджета на проведение экспертизы законопроектов. Деньги потрачены, однако о результатах экспертизы информации найти не удалось.

В первом полугодии 2016 года Законодательное собрание северной столицы подписало 99 контрактов с ООО «Аллегория права» на выполнение экспертных работ. Общая сумма контрактов составила 9,8 млн рублей.

Единственным учредителем и генеральным директором компании «Аллегория права» является Андрей Пономарев. С сентября 2016 по май 2017 года ЗакС заключил с фирмой Пономарева еще 32 контракта на экспертные работы на сумму почти 3,2 млн рублей. В 2013–2014 годах петербургский парламент заказал у Пономарева экспертизу законопроектов еще на 5 млн рублей (всего было подписано 20 контрактов), сообщает организация Transparency International.

Таким образом, с 2013 года «Аллегория права» получила из петербургского бюджета 18 млн рублей, однако о выполнении работы отчетов в открытом доступе нет. Борцы с коррупцией из TI не нашли ни отзывов, ни законопроектов, ни аналитических материалов по итогам проведенной экспертизы.

Примечательно, что последний контракт с ООО «Аллегория права» был подписан в начале мая 2017 года, а уже в конце месяца Андрей Пономарев стал председателем территориальной избирательной комиссии №3 в Кировском районе Петербурга.

Согласно законодательству, председатели всех петербургских ТИКов работают в них на постоянной основе, т.е. замещают государственные должности. На них распространяется запрет на ведение бизнес-деятельности и участие в управлении коммерческими предприятиями.

По данным Transparency International, помимо Андрея Пономарева как минимум два руководителя ТИКов города являются учредителями или руководителями коммерческих компаний. Это глава ТИК №7 Кировского района Левин Михаил Львович, который является соучредителем ООО «Новация», и председатель ТИК №24 в Невском районе Рудаков Антон Юрьевич, являющийся соучредителем ООО «Апрель Плюс».

Организация Transparency International направила обращения в Следственный комитет по Санкт-Петербургу и ГУ МВД по городу с просьбой проверить контракты ЗакСа с Андреем Пономаревым и ООО «Аллегория права» на предмет нарушений статей УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», «Присвоение или растрата» и «Мошенничество».

В прокуратуру северной столицы направлено обращение с просьбой инициировать проверку соблюдения запретов и ограничений председателями ТИКов Андреем Пономаревым, Михаилом Левиным и Антоном Рудаковым.

Материалы по теме
СЛО «Россия» объявил конкурс на перевозку высшего руководства страны за 4 млрд рублей
Генпрокуратуру попросили проверить бюджетные траты на «елочные игрушки Собянина»
«Роснефть» потратит 20 млн рублей на мониторинг публикаций об Игоре Сечине
Сейчас на главной
Горячие новости
Не так страшно прыгать со скалы, как жить на МРОТ
Глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков предложил дополнить тренинги по подготовке кадрового резерва для администрации президента новым испытанием – прожить на МРОТ в течение месяца
авиапроиcшествия
«Государство с ограниченной ответственностью»
28 сентября в аэропорту «Пулково» на выходе из самолета 44-летняя женщина упала с полуторагодовалой внучкой на руках с трехметровой высоты на бетон после обрушения пола пассажирского передвижного трапа.
Горячие новости
Все в семью
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование «Putin and the Proxies», в котором рассказал о богатствах людей из ближнего круга российского президента. Состояние «друзей Путина» составляет не менее 24 млрд долларов
Горячие новости
Санкт-Петербургу грозит дефицит хлеба из-за сбоя в поставках зерна
В Санкт-Петербурге может возникнуть дефицит хлеба и других мучных изделий. Мукомольные предприятия города испытывают нехватку сырья в связи с отсутствием вагонов для его транспортировки
Горячие новости
Конституционный и Верховный суды объединят в один «суперсуд»
Российские власти планируют объединить Конституционный и Верховный суд в одну инстанцию. Судебная реформа начнется после президентских выборов, которые запланированы на март 2018 года
Горячие новости
Полиция усилит меры безопасности около кинотеатров в дни показа «Матильды»
Правоохранительные органы перейдут на усиленный режим службы во всех городах во время показа фильма «Матильда» Алексея Учителя, который выходит в широкий прокат 26 октября. В МВД также рекомендовали руководству кинотеатров установить рамки металлодетекторов
Горячие новости
Почем игрушки для Собянина?
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить траты московских властей на украшение города к Новому году
Горячие новости
«Это все домыслы, густо разбавленные антироссийской пропагандой»
В Министерстве обороны России ответили на претензии вдовы погибшего в Сирии от рук боевиков майора Сергея Бордова, которая обвинила ведомство в нежелании выплачивать ей полную компенсацию за смерть мужа
Горячие новости
Президиум Верховного суда пересмотрит уголовное дело Алексея Пичугина
Президиум Верховного суда пересмотрит уголовное дело бывшего главы службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексея Пичугина, который отбывает пожизненный срок за организацию убийств и покушений
Горячие новости
Кандидат в президенты Ксения Собчак объявила полуостров Крым украинским
В ходе пресс-конференции кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала полуостров украинским и что российские власти весной 2014 года грубо нарушили международное право
Горячие новости
Минфин предложил ограничить конвертируемость рубля на случай нового финансового кризиса
Ограничения будут включать требование от экспортеров возвращать выручку, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спец-счета для отдельных видов валютных операций
Горячие новости
Хорошо, что вообще доставили
Руководство «Почты России» принесло извинения за позднюю доставку заказного письма от ФСБ в лондонский офис компании Telegram. В письме содержалось требование к администрации мессенджера предоставить ключи от переписки пользователей
Горячие новости
Я себя не обделил?
Сотрудники российского подразделения антикоррупционной организации Transparency International обнаружили конфликт интересов в работе московских театров. Борцы с коррупцией выяснили, что художественные руководители столичных гостеатров платят гонорары сами себе
Горячие новости
В Чечне старший лейтенант Росгвардии открыл стрельбу по сослуживцам
В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев. Инцидент произошел днем в понедельник, 23 октября, в казарме в воинской части в станице Шелковская
Авторская колонка
Бег с американскими препятствиями
На Валдайском дискуссионном форуме в Сочи выступал Владимир Путин. Отвечал на разные вопросы, в том числе и про препятствия для России на пути к Олимпиаде-2018. Пожалуй, никогда еще президент РФ с такой откровенностью не указывал на силы, стремящиеся не пустить российскую сборную в Пхенчхан ...
Мозговой Владимир
Горячие новости
Хочу все знать
Государственная компания «Роснефть» объявила тендер на ежедневный мониторинг средств массовой информации, блогов и социальных сетей о главе компании Игоре Сечине, самой компании, а также о наиболее значимых событиях в области ТЭК и общеполитической сфере
религия
С небес на землю
Сегодня говорим про свидетелей Иеговы -конфессию, ранее известную, как «Исследователи Библии», одно из ответвлений христианства, последователи которой отрицают большинство догматов, не верят в бессмертие души, и поэтому высшим даром считают вечную жизнь
Горячие новости
Россия может приостановить членство в ЕСПЧ из-за «политизированных» решений
Российские власти рассматривают вопрос о приостановлении членства в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и сокращении взносов в международную судебную инстанцию