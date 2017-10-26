Петербургский ЗакС потратил 18 млн рублей на экспертизу собственных законопроектов
Парламент Санкт-Петербурга с 2013 года потратил 18 млн рублей из городского бюджета на проведение экспертизы законопроектов. Деньги потрачены, однако о результатах экспертизы информации найти не удалось
Парламент Санкт-Петербурга с 2013 года потратил 18 млн рублей из городского бюджета на проведение экспертизы законопроектов. Деньги потрачены, однако о результатах экспертизы информации найти не удалось.
В первом полугодии 2016 года Законодательное собрание северной столицы подписало 99 контрактов с ООО «Аллегория права» на выполнение экспертных работ. Общая сумма контрактов составила 9,8 млн рублей.
Единственным учредителем и генеральным директором компании «Аллегория права» является Андрей Пономарев. С сентября 2016 по май 2017 года ЗакС заключил с фирмой Пономарева еще 32 контракта на экспертные работы на сумму почти 3,2 млн рублей. В 2013–2014 годах петербургский парламент заказал у Пономарева экспертизу законопроектов еще на 5 млн рублей (всего было подписано 20 контрактов), сообщает организация Transparency International.
Таким образом, с 2013 года «Аллегория права» получила из петербургского бюджета 18 млн рублей, однако о выполнении работы отчетов в открытом доступе нет. Борцы с коррупцией из TI не нашли ни отзывов, ни законопроектов, ни аналитических материалов по итогам проведенной экспертизы.
Примечательно, что последний контракт с ООО «Аллегория права» был подписан в начале мая 2017 года, а уже в конце месяца Андрей Пономарев стал председателем территориальной избирательной комиссии №3 в Кировском районе Петербурга.
Согласно законодательству, председатели всех петербургских ТИКов работают в них на постоянной основе, т.е. замещают государственные должности. На них распространяется запрет на ведение бизнес-деятельности и участие в управлении коммерческими предприятиями.
По данным Transparency International, помимо Андрея Пономарева как минимум два руководителя ТИКов города являются учредителями или руководителями коммерческих компаний. Это глава ТИК №7 Кировского района Левин Михаил Львович, который является соучредителем ООО «Новация», и председатель ТИК №24 в Невском районе Рудаков Антон Юрьевич, являющийся соучредителем ООО «Апрель Плюс».
Организация Transparency International направила обращения в Следственный комитет по Санкт-Петербургу и ГУ МВД по городу с просьбой проверить контракты ЗакСа с Андреем Пономаревым и ООО «Аллегория права» на предмет нарушений статей УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», «Присвоение или растрата» и «Мошенничество».
В прокуратуру северной столицы направлено обращение с просьбой инициировать проверку соблюдения запретов и ограничений председателями ТИКов Андреем Пономаревым, Михаилом Левиным и Антоном Рудаковым.