Будущим губернаторам предложили тренинг по выживанию на МРОТ
Глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков предложил дополнить тренинги по подготовке кадрового резерва для администрации президента новым испытанием – прожить на МРОТ в течение месяца
Глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков предложил дополнить тренинги по подготовке кадрового резерва для администрации президента новым испытанием – прожить на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в течение месяца.
Глава федерации считает, что такой эксперимент для будущих губернаторов будет способствовать ускорению процесса повышения величины МРОТ в регионах.
«Когда они станут губернаторами, тогда они буду больше прислушиваться к предложениям профсоюзов о том, какой должен быть МРОТ в данном регионе, а дальше из этого будет состоять МРОТ общероссийский», - заявил Михаил Шмаков, слова которого приводит РИА Новости.
В настоящее время МРОТ в России составляет в среднем 7800 рублей в месяц.
Напомним, ранее стало известно о проведении специального тренинга по подготовке кадрового резерва, который проводит Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). В рамках тренинга будущие губернаторы прыгали с 7-метровой скалы на Агурских водопадах неподалеку от Сочи.
Некоторые участники испытания в октябре 2017 года были назначены временно исполняющими обязанности губернаторов.