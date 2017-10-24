Кандидат в президенты Ксения Собчак объявила полуостров Крым украинским
В ходе пресс-конференции кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала полуостров украинским и что российские власти весной 2014 года грубо нарушили международное право
Телеведущая и журналист Ксения Собчак озвучила свое отношение к вхождению Крыма в состав России с точки зрения кандидата в президенты. В ходе своей пресс-конференции г-жа Собчак назвала полуостров украинским и добавила, что российские власти весной 2014 года грубо нарушили международное право.
«С точки зрения международного права, Крым - украинский (...) Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили», - заявила Ксения Собчак.
По словам будущего кандидата в президенты, «крымский вопрос» требует дальнейшего обсуждения и поиска компромиссов.
Напомним, 18 октября Ксения Собчак официально объявила о своем участии в выборах президента России. Себя она позиционирует как кандидата «против всех» и призывает протестный электорат голосовать за нее.