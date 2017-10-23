Россия может приостановить членство в ЕСПЧ из-за «политизированных» решений
Российские власти рассматривают вопрос о приостановлении членства в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и сокращении взносов в международную судебную инстанцию
Российские власти рассматривают вопрос о приостановлении членства в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и сокращении взносов в международную судебную инстанцию.
Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с РИА Новости заявил, что такой вариант развития событий возможен. Депутат отметил, что пока преждевременно говорить о сроках принятия решения по этому поводу.
Решение приостановить членство в ЕСПЧ основано на действиях европейских парламентариев, которые исключили Россию из всех возможных площадок дискуссионных. «И зачем тогда нам участвовать в этом, когда мы являемся неполноправными членам?» - добавил депутат.
В Госдуме рассказали «Известиям», что сумма, на которую планируется снизить общий объем выплат в Совет Европы, будет сопоставима с предназначенной для работы судебной инстанции. Речь идет о 7-10 млн долларов.
Российские депутаты заявили, что если России не вернут право высказывать свою позицию во время выборов судей ЕСПЧ, то она прекратит выплаты и заморозит свое членство в организации.
Отметим, что российские власти неоднократно жаловались на «политизированные» решение Страсбургского суда, который регулярно выносит приговоры в пользу представителей оппозиции.
Россия по итогам 2016 года оказалась на третьем месте по сумме присужденных заявителям компенсаций. По числу вновь открытых дел граждане России вышли в прошлом году в лидеры. Они подали 283 иска (21% от всех вновь поданных в ЕСПЧ жалоб). Сами россияне говорят, что суд в Страсбурге является для них единственной возможностью добиться справдливости.
«Решения Европейского суда уже давным-давно бельмо на глазу суверенной демократии, и нужен лишь повод, чтобы их больше не признавать.(…) Так что можно воспользоваться формальным предлогом экономии бюджета (речь примерно о 10 миллионах долларов) и обидой на то, что с нами не общаются в ПАСЕ и не дают возможности выбирать судей», - прокомментировал приостановку членства России в ЕСПЧ бывший депутат Дмитрий Гудков.