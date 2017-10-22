Алексей Навальный вышел на свободу после 20 суток ареста
Оппозиционер Алексей Навальный в воскресенье, 22 октября, вышел на свободу после 20 суток административного ареста. Оппозиционер после выхода из спецприемника планирует отправиться в Астрахань, где пройдет митинг его сторонников
Оппозиционер Алексей Навальный в воскресенье, 22 октября, вышел на свободу после 20 суток административного ареста. Оппозиционер после выхода из спецприемника планирует отправиться в Астрахань, где пройдет митинг его сторонников.
«Привет. Я вышел», - написал Алексей Навальный в своем Twitter.
Оппозиционер также рассказал, что за 20 суток ареста он прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню «Дай мне слово ведь я тамада» по радио.
В честь освобождения оппозиционера после административного ареста на Большом Каменном мосту около Кремля появился баннер с надписью «Путин - пора убирать. Навальный - пора выбирать». В Twitter «Протестная Москва» сообщается, что баннер провисел всего 13 минут, после чего его убрали сотрудники городских служб.
Напомним, Алексей Навальный был арестован на 20 суток за призывы к участию в несанкционированном митинге в Нижнем Новгороде. Оппозиционера задержали в день акции, когда он собирался ехать на вокзал.
Руководитель избирательного штаба Навального Леонид Волков также был арестован на 20 суток за нарушение правил проведения митингов.